Кабмин дал волгоградцам 28 праздничных дней в 2024 году

Общество 18.08.2023 20:50
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18.08.2023 20:50
Сегодня, 18 августа, стало известно, как будут отдыхать жители Волгоградской области вместе с другими гражданами России в следующем году. Как сообщает Telegram-канал правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году.
Утверждено, что новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года. Итого в 2024 году получилось 28 праздничных дней.
В кабмине пояснили, что в новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.
Кроме того, нерабочие дни перенесены:
- с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля,
- с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля,
- с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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