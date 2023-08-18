Общество

Волгоградцев предупредили о риске заражения гемофильной инфекцией

Общество 18.08.2023 11:50
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18.08.2023 11:50


Заразиться гемофильной инфекцией можно в любом общественном месте. С таким предупреждением сегодня, 18 августа, выступил волгоградский Роспотребнадзор. Смертельное в отдельных случаях заболевание, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, можно подхватить даже в том случае, если рядом с вами чихнул носитель инфекции. 

– Гемофильная инфекция – это бактериальное заболевание, вызываемое гемофильной палочкой. В зависимости от типа гемофильной палочки различают несколько вариантов течения гемофильной инфекции – от легких до крайне тяжелых, опасных для жизни, – сообщили в управлении РПН. – Тяжелые формы вызывает бактерия H. influenzaе тип b (Hib). К ним относятся пневмония, гнойный менингит, сепсис, отит, менингит, артриты, эпиглоттит.

Носителями опасного возбудителя могут быть от 5 до 80 % населения в зависимости от эпидемических условий.

– Гемофильная инфекция передается воздушно-капельным путём во время чихания, при кашле. Больной гемофильной инфекцией становится наиболее заразным с момента появления симптомов заболевания и продолжает выделять возбудителя около 10 дней, – сообщают в волгоградском Роспотребнадзоре. – Клинические проявления заболевания зависят от локализации возбудителя. 

Поначалу заболевание гемофильной инфекцией протекает как типичное ОРЗ, но если палочка попадает в кровоток, спинномозговую жидкость, развиваются пневмония, септицемия, эпиглоттит, септический артрит, остеомиелит, миокардит, менингит и другие тяжелые болезни. 

Основной способ избежать заражения – вакцинация. С 2022 года введена всеобщая вакцинация детей от гемофильной инфекции. Для вакцинации, используется современная пятикомпонентная вакцина «Пентаксим», которая предоставляется бесплатно всем желающим.

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