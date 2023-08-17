Общество

Волгоградцам рассказали, как оперативно сообщить в органы об НЛО и ЧС

Общество 17.08.2023 15:16
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17.08.2023 15:16


Сегодня, 17 августа, Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение, скачав которое  любой житель страны, в том числе и жители Волгоградской области, смогут сигнализировать органам о подозрительных летальных объектах в небе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу НФ, приниматься также будут сообщения россиян о возможных чрезвычайных ситуациях. 

Найти и скачать приложение на площадках GooglePlay и RuStore можно по названию «Радар». Уточняется, что платформа Apple не дала согласия на распространение приложения, обосновав это санкционной политикой. Из-за того, что Народный фронт и руководители президентского движения находятся в санкционных списках, аккаунт разработчиков был заблокирован, а все приложения Народного фронта удалены из App Store.

По информации разработчиков, вся поступающая информация об НЛО и возможных ЧС будет тут же передаваться в компетентные органы. Они уже в свою очередь будут принимать меры. 

– Проект Народного фронта «Радар» - полезное, удобное в работе приложение, серьезное и нужное для обеспечения безопасности, – уверен сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Волгоградской области Антон Лукаш. – В данной ситуации особо ценно взаимодействие с Министерством обороны, что подтверждает серьезный потенциал наших возможностей. Особо отмечу ценность таких цифровых продуктов в развитии системы обратной связи населения и власти в вопросах охраны порядка.

Также сообщается, что идея создания «Радара» появилась у участников сообщества «Кибердружина Народного фронта», которые помогают блокировать в соцсетях страницы с русофобскими высказываниями и призывами к терроризму. 

– В ряды кибердружинников уже вступили более 21 тысячи человек. Бот сообщества в телеграме @KiberDruzhina_bot также позволяет сообщить о подозрительных беспилотниках. Народный фронт призывает всех жителей России проявить бдительность и гражданскую позицию, стать пользователями «Радара» и присоединиться к Кибердружине, – рассказал член Центрального штаба Народного фронта, руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Фото: пресс-служба Народного фронта

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