Во Фролово простились с погибшим в зоне СВО 31-летним мобилизованным Юрием Аникеевым

Общество 05.08.2023 18:18
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05.08.2023 18:18
Житель города Фролово Волгоградской области Юрий Аникеев погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает V102.RU. Как сообщил глава города Василий Данков, Юрию был 31 год.
- Нашего земляка мобилизовали осенью прошлого года. В зоне СВО он был стрелком - помощником гранатомётчика. За мужество, отвагу и самоотверженность он награждён орденом Мужества посмертно. Вечная память герою, - написал глава в ВК.
С Юрием Аникеевым жители Фролово простились 4 августа.
Фото: Василий Данков / ВК
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