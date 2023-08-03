Волгоградцев просят не покупать молочную продукцию фантомного производителя из Рязани





Молочная продукция, якобы произведенная ООО «МИЛКА-М» в Рязани, является фальсифицированной. Об этом, как передает V102.RU, сообщило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- На потребительском рынке субъектов Российской Федерации выявлена фальсифицированная молочная продукция изготовителя ООО «МИЛКА-М» (юр.адрес: г. Москва, МОР, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, к.1, пом. 13П, фактический адрес: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69А, стр А. с. 2), - сообщает ведомство.

Установлено, что это предприятие не осуществляет деятельность по производству молочной продукции по указанному адресу, поэтому является фантомом.

- На основании вышеизложенного, указанный изготовитель фальсифицированной молочной продукции является предприятием-призраком, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области направила эту информацию в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующими предприятиями, нужно сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.

Фото из архива ИА «Высота 102»