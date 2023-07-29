Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 29 июля, возложил цветы к могиле Отара Джангишерашвили, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Сегодня народному артисту России, почётному гражданину Волгоградской области исполнилось бы 80 лет.
Отар Иванович являлся основателем Нового экспериментального театра и был его бессменным художественным руководителем, главным режиссером и директором на протяжении многих лет.
Напомним, с инициативой увековечивания памяти Отара Джангишерашвили Андрей Бочаров выступил на одной из встреч с региональными деятелями культуры.
Основатель волгоградского НЭТ умер 6 марта 2018 года от тяжелой продолжительной болезни.
Фото администрации Волгоградской области