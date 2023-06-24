



Срочное сообщение распространила пресс-служба президента Беларуси, сообщает V102.RU. Срочное сообщение распространила пресс-служба президента Беларуси, сообщает V102.RU.

- Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, - говорится в сообщении.- Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер, - цитата.