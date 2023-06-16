Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФ

Общество 16.06.2023 13:18
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16.06.2023 13:18
Шестидневной трудовой рабочей недели в Трудовом кодексе РФ не будет. Об этом заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков. По его словам, в настоящее время действующее законодательство в России позволяет при согласовании работодателя и сотрудника формировать гибкий график, к примеру, миксуя дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.
Министр отметил, что в первую очередь нужно настраивать эти отношения с точки зрения «персонального диалога работодателя и работника».
- Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать, - добавил он.
Напомним, что ввести шестидневную трудовую неделю предложила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По их мнению, поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. Ранее в России предлагали ввести и четырехдневку. Отметим, что сторонников четырехдневки оказалось больше, чем трудовой шестидневки.
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