



Житель Волгограда Андрей Б., купивший впрок 40 рулонов туалетной бумаги, оказался настолько не доволен качеством товара, что обратился в суд. Как сообщили V102. RU в Дзержинском районном суде Волгограда, это гражданское дело рассмотрел мировой судья судебного участка №83 и в итоге отказал потребителю.

Мужчина в своем иске пояснял, что туалетная бумага, которую он купил за 7,99 руб. за рулон, не отвечает потребительским требованиям. Волгоградец пытался сдать в магазин 40 рулонов туалетной бумаги, направил свою претензию, но ему отказали. Тогда недовольный покупатель пошел в суд.

В ходе судебного заседания мужчина демонстрировал недостатки товара, производил замеры рулона, просил приобщить к делу упаковку. Покупатель, как выяснилось, был недоволен шириной бумаги.

Однако мировой судья, исследовав материалы дела, отказал в удовлетворении иска, посчитав, что доводы покупателя о недостатках товара были неубедительными.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, что 40 рулонов туалетной бумаги по 7,99 руб. обошлись волгоградцу в 319,6 руб.



