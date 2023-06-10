На востоке Волгоградской области спрогнозировали жару до +33

В ближайшие дни в Волгоградской области синоптики прогнозируют дожди с грозами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, одновременно в отдельных восточных районах 11, 12 и 13 июня воздух прогреется до +33 градусов. При этом на северо-западе будет значительнее прохладнее – от 16 до 21 градуса.
Синоптики предупреждают и о сильном ветре, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду в ближайшие два дня.
До Волгограда дожди с грозами не дойдут. Однако в областном центре будет ветрено. Днем 11 июня в Волгограде ожидается до +28 градусов. А 12 июня, в День России воздух прогреется до +30.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU