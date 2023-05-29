Общество

Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семей

Общество 29.05.2023 09:52
0
29.05.2023 09:52


Волгоградская область расположилась на 49-ом месте в исследовании РИА Новости, посвященном благосостоянию семей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг, эксперты подсчитали, что в Волгоградской области в семье с двумя детьми после минимальных трат потенциально возможный остаток средств составляет 25157 рублей, а в семье с одним ребенком – 38867 рублей. 

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область, в конце списка оказались Кабардино-Балкария и Ингушетия. Например, в Кабардино-Балкарии, наоборот, семьям с двумя детьми не хватает в среднем около 7,2 тысячи рублей. В Московской области потенциально возможный остаток средств в семье с двумя детьми составляет 45794 рубля, с одним ребенком – 60863 рубля. 

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. Эксперты отмечают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ, поясняют аналитики.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.05.2023 12:13
Общество 29.05.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2023 11:42
Общество 29.05.2023 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.05.2023 11:37
Общество 29.05.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 17:19
Общество 28.05.2023 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 16:15
Общество 28.05.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 15:17
Общество 28.05.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 13:45
Общество 28.05.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 11:18
Общество 28.05.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 08:34
Общество 28.05.2023 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2023 08:00
Общество 28.05.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 19:06
Общество 27.05.2023 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 17:56
Общество 27.05.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 17:28
Общество 27.05.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 13:09
Общество 27.05.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 11:58
Общество 27.05.2023 11:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:58
В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингомСмотреть фотографии
12:13
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Волгоградского цирка за 1,1 млрд. рублейСмотреть фотографии
12:01
«Совесть замучила»: под Волгоградом осудили зарубившего спящую сожительницу мужчинуСмотреть фотографии
11:44
Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в КамышинеСмотреть фотографии
11:42
Перед переходами в Котельниково появились надписи «Сними наушники!» и «Возьми ребенка за руку!»Смотреть фотографии
11:37
Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчиСмотреть фотографии
11:26
СК: под Волгоградом тракторист сломал шею при падении на бетонный полСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагонаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуатор подбил две легковушки на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
09:52
Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семейСмотреть фотографии
09:28
«Лежал в поле»: в Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:54
В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing PhoneСмотреть фотографии
08:16
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
21:27
«Упустили птицу счастья»: волгоградский «Ротор» на выезде уступил «Чайке» со счетом 1:2Смотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонииСмотреть фотографии
18:21
Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчинаСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде 1 сентября откроют движение по обновленной линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
16:15
Виновато Средиземноморье: в Волгоградской области за сутки выпало 23 мм осадковСмотреть фотографии
15:17
Шаг до умственной отсталости. Волгоградцам рассказали об опасности йододефицита у детейСмотреть фотографии
13:45
«Пограничникам всех поколений»: в Волгограде под грохот пушек открыли памятный знакСмотреть фотографии
12:35
Врачи сообщили о состоянии волгоградцев после смертельного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде иномарка сбила 12-летнего мальчика с велосипедом: видеоСмотреть фотографии
11:18
Семье погибшего на Украине 22-летнего волгоградца передадут орден МужестваСмотреть фотографии
10:54
Опубликовано видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
«Не вывозят уже две недели»: волгоградцы пожаловались на странную избирательность «Ситиматика»Смотреть фотографии
09:07
Антон Баранов в интервью «Высоте 102» рассказал о настоящем и будущем волгоградских трамваевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
В двух районах Волгограда 29 мая отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
08:00
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до +8 °ССмотреть фотографии
22:19
«Откуда запах алкоголя?»: появилось видео опроса водителя после смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:11
Волгоградские медики спасают двоих пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
 