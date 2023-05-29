Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семей

Волгоградская область расположилась на 49-ом месте в исследовании РИА Новости, посвященном благосостоянию семей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг, эксперты подсчитали, что в Волгоградской области в семье с двумя детьми после минимальных трат потенциально возможный остаток средств составляет 25157 рублей, а в семье с одним ребенком – 38867 рублей.

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область, в конце списка оказались Кабардино-Балкария и Ингушетия. Например, в Кабардино-Балкарии, наоборот, семьям с двумя детьми не хватает в среднем около 7,2 тысячи рублей. В Московской области потенциально возможный остаток средств в семье с двумя детьми составляет 45794 рубля, с одним ребенком – 60863 рубля.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. Эксперты отмечают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ, поясняют аналитики.