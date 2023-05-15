Экономика

Волгоградская область поднялась в экономическом рейтинге регионов

Экономика 15.05.2023 08:36
0
15.05.2023 08:36


Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года по сравнению с позапрошлым годом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, так, Волгоградская область заняла 29-е место со значением интегрального рейтинга 47,559, тогда как ранее располагалась на 36-м месте с показателем 45,090. 
В 13-ом  рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область. Например, социально-экономическое положение столицы оценено показателем 89,671.  В аутсайдерах – Еврейская АО, Калмыкия и Тува. Так, в Еврейской АО интегральный рейтинг составил всего 12,252.
Эксперты отметили лидеров роста позиций в рейтинге, среди которых оказалась и Волгоградская область, поднявшаяся на 7 пунктов. Также отмечена в этом контексте Республика Хакасия (+8 мест), Кемеровская область (+6 мест) и Тульская область (+6 мест). 
Наиболее существенно (более чем на три пункта) рейтинговый балл снизился у Калининградской, Самарской, Калужской, Курской, Белгородской и Липецкой областей.
СправкаИсследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2022 год, среди которых - объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов). Результаты рейтинга позволяют судить об уровне социально-экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2022 года.
Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.05.2023 10:58
Экономика 15.05.2023 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.05.2023 09:49
Экономика 15.05.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.05.2023 15:08
Экономика 13.05.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.05.2023 10:56
Экономика 13.05.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.05.2023 09:55
Экономика 13.05.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.05.2023 17:14
Экономика 12.05.2023 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2023 17:10
Экономика 12.05.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2023 13:02
Экономика 12.05.2023 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2023 11:55
Экономика 11.05.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2023 10:55
Экономика 11.05.2023 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.05.2023 08:30
Экономика 11.05.2023 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.05.2023 16:05
Экономика 10.05.2023 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.05.2023 08:15
Экономика 10.05.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.05.2023 14:59
Экономика 05.05.2023 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.05.2023 16:45
Экономика 04.05.2023 16:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:03
В Волгоградской области за 4 месяца собрали 43,7 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
13:00
Андрей Бочаров поручил создать пожарные бригады быстрого реагированияСмотреть фотографии
12:42
Суд в Волгограде взыскал с УК больше полмиллиона рублей за потоп в квартиреСмотреть фотографии
11:53
Аптеку в Жирновске оштрафовали на 100 тыс. рублей за торговлю фальсификатомСмотреть фотографии
11:36
Закрыл в квартире и запретил вызывать скорую: в центре Волгограда умерла 17-летняя студенткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
«Пока еще не поняли»: в Волгограде 15 мая самокатчиков выпустили к машинам на улицу ЧуйковаСмотреть фотографии
10:44
До пяти выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом пенсионерка отсудила у чиновников статус «Жителя осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:37
Фестиваль в Волгограде в честь 100-летия «Динамо» собрал 500 юных спортсменовСмотреть фотографии
10:17
Пошли на красный. В Волгограде иномарка сбила подростков на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
«Любой не сможет. Это точно»: мобильные группы Астраханской таможни отмечают пятилетний юбилейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Тело 62-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессииСмотреть фотографии
08:36
Волгоградская область поднялась в экономическом рейтинге регионовСмотреть фотографии
08:01
«Отказывают почки»: Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о последствиях мышиной лихорадкиСмотреть фотографии
23:02
«У него есть мечта»: в Волгоград прилетел французский певец Гийом РатСмотреть фотографии
21:20
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
20:26
Состоит на учете. В Волгоградской области ищут 17-летнюю астраханку в черном платьеСмотреть фотографии
19:22
«В погоне за «Чайкой»: волгоградский «Ротор» одержал важную победу над «Форте»Смотреть фотографии
19:18
Руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов отмечает юбилейСмотреть фотографии
18:28
«Следствие начали с нуля»: дело о погибшем под Волгоградом срочнике из Курска передали в РостовСмотреть фотографии
17:04
Двое в реанимации. Врачи прооперировали пострадавшего в лобовом ДТП с «Газелью» мужчинуСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области после массовой потасовки с цыганами исчез главаСмотреть фотографии
15:41
«Это абсолютное зло»: уролог рассказал о страшных последствиях половых инфекцийСмотреть фотографии
14:40
Мог сесть в чужую машину. В Волгоградской области ищут пропавшего у РОВД пенсионераСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде в автобус на остановке влетела «Газель», трое пострадалиСмотреть фотографии
12:40
«Никому нет дела»: в Волгоградской области власти и регоператор открестились от разрастающейся свалкиСмотреть фотографии
11:26
«Дорогу Бастрыкина» в Волгоградской области закрыли лоскутами из щебняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Цены на капусту и лук ушли в отрыв от ВолгоградстатаСмотреть фотографии
10:23
Пригласил друга. В Волгоградской области на пепелище нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
 