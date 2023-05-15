Волгоградская область поднялась в экономическом рейтинге регионов

Экономика 15.05.2023 08:36
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15.05.2023 08:36
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года по сравнению с позапрошлым годом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, так, Волгоградская область заняла 29-е место со значением интегрального рейтинга 47,559, тогда как ранее располагалась на 36-м месте с показателем 45,090.
В 13-ом рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область. Например, социально-экономическое положение столицы оценено показателем 89,671. В аутсайдерах – Еврейская АО, Калмыкия и Тува. Так, в Еврейской АО интегральный рейтинг составил всего 12,252.
Эксперты отметили лидеров роста позиций в рейтинге, среди которых оказалась и Волгоградская область, поднявшаяся на 7 пунктов. Также отмечена в этом контексте Республика Хакасия (+8 мест), Кемеровская область (+6 мест) и Тульская область (+6 мест).
Наиболее существенно (более чем на три пункта) рейтинговый балл снизился у Калининградской, Самарской, Калужской, Курской, Белгородской и Липецкой областей.
Справка. Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2022 год, среди которых - объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов). Результаты рейтинга позволяют судить об уровне социально-экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2022 года.
Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"
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