



Сегодня, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы. Документ опубликовали днем на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Владимир Путин постановил «призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности».

Пункты 2 и 3 скрыты указа скрыты под грифом «для служебного пользования». Согласно четвертому пункту документа, ответственность за исполнение указа возлагается на органы исполнительной власти в регионах и российское правительство.

Как уточняет Коммерсантъ, подобные документы о призыве резервистов президент РФ подписывает регулярно, так как, согласно ст. 54 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», продолжительность военного сбора не превышает двух месяцев.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»