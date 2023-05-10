Экономика

Половине волгоградцев пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через 12 лет

Экономика 10.05.2023 08:15
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10.05.2023 08:15


Аналитики спрогнозировали рост зарплаты волгоградцев в ближайшие годы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, в котором Волгоградская область заняла по темпам роста этого показателя 65-е место, так, половина волгоградцев будет получать зарплату в 100 тысяч рублей через 11,9 лет. Рост зарплаты произойдет для 75% жителей региона через 16,3 года. А четверть волгоградцев может рассчитывать на 100 тысяч рублей в месяц уже через 7,8 лет. 
На первой строчке рейтинга— Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь более четверти работников уже получают такую зарплату. Предполагается, что менее чем через три года таких работников будет половина. На последних строчках — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Жители этих республик смогут приблизиться к такому уровню заработков минимум через 15 лет. 
Согласно исследованию, в 2022 году номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6% до 55,8 тысячи рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты сильно различаются как от региона к региону, так и в части отраслевой специфики. По оценкам аналитиков, половина работников в России получает зарплату более 40 тысяч рублей в месяц.
В целом по России зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через 9 лет.
Однако, если для половины работников России через 9 лет зарплата в 100 тысяч рублей  станет реальностью, то другая половина, при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит получать зарплату меньше, признали эксперты. 

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