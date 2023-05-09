На нижней террасе Центральной набережной Волгограда началось выступление Александра Маршала. Известный рок-музыкант будет радовать волгоградскую публику хитами на протяжении предстоящего часа. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на достаточно холодную погоду, на центральной лестнице перед сценой собрались тысячи зрителей.

Выступление Маршала было запланировано на 21.00. Уже в 22.00 на набережной Волгограда прогремит праздничный салют. Напомним, что одновременно на Мамаевом кургане проходят показы «Света Великой Победы», лазерное шоу демонстрируют и у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31».

В 22.00 праздничные фейерверки прогремят в разных районах областного центра:

В Центральном районе 9 мая фейерверк ожидается на Мамаевом кургане и нижней террасе Центральной набережной.

В Красноармейском районе в 22.00 праздничный фейерверк запустят на бульваре им. Энгельса.

Жителей Кировского района в указанное время ждут в Сквер Доблести и Славы, а в Советском районе местом для запуска фейерверка выбрали сквер у ЖК «Парк Арена».

В Дзержинском районе пиротехническое шоу состоится в парке «Героев-летчиков», а в Краснооктябрьском – перед театром «Царицынская опера».

Жителям Тракторозаводского района к 22.00 необходимо приходить на площадь Дзержинского.

Фото: администрация Волгограда