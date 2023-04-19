Госдума увеличила размер налоговых вычетов на лечение и обучение

Общество 19.04.2023 16:48
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19.04.2023 16:48
Сегодня, 19 апреля, Госдума РФ приняла закон, направленный на увеличение социальных налоговых вычетов по расходам граждан на лечение и образование. Соответствующие изменения отражены и в Налоговом кодексе РФ. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.
Согласно изменениям, более чем вдвое - с 50 до 110 тысяч рублей - будет увеличена сумма, с которой можно получить налоговый вычет в размере 13% по расходам на обучение ребенка.
Сумма, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств, увеличивается со 120 до 150 тысяч рублей.
- Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование, — сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который выступил одним из авторов этой инициативы.
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