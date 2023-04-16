Волгоградцам рассказали о самом холодном дне новой недели

Только волгоградцы успели немного насладиться по-настоящему весенним теплом в первой декаде апреля, как на смену солнцу пришли дожди, штормовой ветер и заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102», следующая неделя также будет достаточно прохладной, но обойдется без сильных осадков.

— В первый рабочий день, 17 апреля, по области сильных осадков не ожидается. Ветер восточного направления 6-11 м/с. Ночью в регионе 0...+5 °С, местами температура упадет до -1...-4 °С, днем +13...+18 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что во вторник, 18 апреля, в регионе также без осадков, порывы юго-восточного ветра составят местами 15-20 м/с. В ночные часы за окном 0...+5 °С, в некоторых районах области -1...-4 °С, в дневной период до +13...+18 °С.

В Волгограде в понедельник осадки маловероятны. Ветер восточный 6-11 м/с. Ночью в городе 0...+2 °С, после обеда температура поднимется до +14...+16 °С.

— Во вторник, 18 апреля, в областной столице осадки также маловероятны, ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем столбики термометров покажут +15...+17 °С, — добавили прогнозисты.

Согласно информации сервиса Gismeteo, в Волгограде с 17 по 23 апреля установится облачная погода с прояснениями. В пятницу и субботу возможны небольшие осадки. Днем средняя температура на новой неделе не превысит +18 °С. Самым холодным днем станет пятница. В этот день дневная температура составит всего + 13 °С. Ночью на неделе по областному центру в среднем +5...+7 °С. До конца апреля температура воздуха днем в городе-герое не поднимется выше +20 °С.

Сегодня в Волгограде сильных осадков не ожидается, ветер северо-восточного направления 5-10 м/с. Днем температура поднимется до +11...+13 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»