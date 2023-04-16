Общество

Волгоградцам рассказали о самом холодном дне новой недели

Общество 16.04.2023 09:06
0
16.04.2023 09:06


Только волгоградцы успели немного насладиться по-настоящему весенним теплом в первой декаде апреля, как на смену солнцу пришли дожди, штормовой ветер и заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102», следующая неделя также будет достаточно прохладной, но обойдется без сильных осадков.

— В первый рабочий день, 17 апреля, по области сильных осадков не ожидается. Ветер восточного направления 6-11 м/с. Ночью в регионе 0...+5 °С, местами температура упадет до -1...-4 °С, днем +13...+18 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. 

Синоптики отметили, что во вторник, 18 апреля, в регионе также без осадков, порывы юго-восточного ветра составят местами 15-20 м/с. В ночные часы за окном  0...+5 °С, в некоторых районах области -1...-4 °С, в дневной период до +13...+18 °С. 

В Волгограде в понедельник осадки маловероятны. Ветер восточный 6-11 м/с. Ночью в городе 0...+2 °С, после обеда температура поднимется до +14...+16 °С.

— Во вторник, 18 апреля, в областной столице осадки также маловероятны, ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем столбики термометров покажут +15...+17 °С, — добавили прогнозисты. 

Согласно информации сервиса Gismeteo, в Волгограде с 17 по 23 апреля установится облачная погода с прояснениями. В пятницу и субботу возможны небольшие осадки. Днем средняя температура на новой неделе не превысит +18 °С. Самым холодным днем станет пятница. В этот день дневная температура составит всего + 13 °С. Ночью на неделе по областному центру в среднем +5...+7 °С. До конца апреля температура воздуха днем в городе-герое не поднимется выше +20 °С. 

Сегодня в Волгограде сильных осадков не ожидается, ветер северо-восточного направления 5-10 м/с. Днем температура поднимется до +11...+13 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.04.2023 11:09
Общество 16.04.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2023 10:28
Общество 16.04.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2023 09:35
Общество 16.04.2023 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2023 08:36
Общество 16.04.2023 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2023 08:00
Общество 16.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2023 00:40
Общество 16.04.2023 00:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 22:08
Общество 15.04.2023 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 19:15
Общество 15.04.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 18:46
Общество 15.04.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 17:44
Общество 15.04.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 16:52
Общество 15.04.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 16:01
Общество 15.04.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 15:21
Общество 15.04.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 14:02
Общество 15.04.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2023 13:17
Общество 15.04.2023 13:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:09
Микроавтобус ехал из Волгограда: в ГУ МВД назвали причину ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
10:49
Ему было всего 17 лет. В Волгоградской области в машине на обочине нашли тела двух человекСмотреть фотографии
10:28
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на волгоградском мостуСмотреть фотографии
09:35
Ночное пасхальное богослужение в фоторепортаже ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградцам рассказали о самом холодном дне новой неделиСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде 16 апреля перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
08:00
«Врачи работают в авральном режиме»: волгоградцам советуют не объедаться на ПасхуСмотреть фотографии
00:40
Бочаров посетил Пасхальное богослужение в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:08
85-летний байкер из Воронежской области опробовал трассу «Битвы на Волге» в ВолжскомСмотреть фотографии
21:07
«Упустили птицу удачи»: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области женщина получила ожоги из-за вспыхнувшей стиралкиСмотреть фотографии
19:15
«Собрания больше не нужны?»: жители Волжского возмутились ростом квартплаты с 1 маяСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде госпитализирован третий пострадавший в ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде двор после субботника завалили хламомСмотреть фотографии
16:52
«Двое тяжелых»: стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП на мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
К жителям отрезанного из-за затопления моста поселка под Волгоградом приплыли чиновникиСмотреть фотографии
15:21
Где и когда освятить куличи в Волгограде: публикуем списокСмотреть фотографии
14:43
Волгоградские гандболистки готовятся к матчу с «Ладой» 16 апреляСмотреть фотографии
14:02
«Спасаем рассаду»: МЧС предупредило волгоградцев о ночных заморозках до -4Смотреть фотографии
13:50
На танцующем мосту в Волгограде в массовом ДТП пострадали 7 человекСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградском ботсаду зацвели магнолииСмотреть фотографии
12:03
Росстат: в Волгоградской области уровень смертности в 2 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
11:37
В трех районах Волгоградской области штормом оборвало проводаСмотреть фотографии
10:23
В Волжском иномарка сбила 12-летнего школьника на самокатеСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области нашелся пропавший 11-летний мальчикСмотреть фотографии
08:52
«Это некритично»: приземлившийся в Новосибирске самолет из Волгограда потерял два разрядникаСмотреть фотографии
08:16
В Волгоградской области снизились цены на куличи и творожные пасхиСмотреть фотографии
07:48
Путин подписал закон об электронных повесткахСмотреть фотографии
07:30
«Она уже родила третьего»: в Котово осудили женщину за истязание двухлетней дочкиСмотреть фотографии
21:01
Волгоградский «Ротор» проведет матч с прямым конкурентом «Чайкой» 15 апреляСмотреть фотографии
 