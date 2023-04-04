Тридцать волгоградцев обратились за медпомощью из-за укусов клещей









Ранняя активность иксодовых клещей фиксируется в Волгоградкой области этой весной из-за установившейся теплой погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, за медпомощью после укусов насекомых уже обратились 30 человек, в том числе 13 детей.





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что нападению клещей люди подвергаются на садовых и дачных участках, в лесопарковых зонах, в лесу, а также при уходе за сельхозживотными.





В ведомстве перечислили меры защиты от клещей – это правильное ношение защитной одежды, применение специальных химических средств для обработки одежды, территорий и животных.





Исследование клещей на наличие возбудителей КГЛ, болезни Лайма и туляремии, напомним, проводится в регионе на платной основе.



