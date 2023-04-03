Расследования 03.04.2023 15:43
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03.04.2023 15:43
В Волгограде стали известны подробности трагедии, которая произошла сегодня, 3 апреля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, первый сигнал об авиакатастрофе поступил в отдел полиции по Среднеахтубинскому району в 13.00.
Сообщалось о падении маленького самолета Бекас RA-0485G в район поселка Стандартный. Рядом с этим поселком находится детский оздоровительный лагерь «Орленок».
Телеграм-канал сообщает о гибели пилота и его пассажира. Однако в экстренных службах ИА «Высота 102» на этот час информацию о втором погибшем не подтверждают. Уточняется, что в самолете кроме пилота людей больше не было.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ корреспонденту ИА «Высота 102» уточнили, что в результате авиакатастрофы погиб 58-летний мужчина.
Как стало известно ИА «Высота 102» из собственных источников, самолет потерпел крушение при попытке взлета. Разрешение на полет частного самолета профильными службами не выдавался.
Летательный аппарат принадлежал погибшему на праве частной собственности. По предварительным данным, мужчина пытался взлететь на своем самолете с поля или с асфальта, не предназначенных в качестве взлетной полосы.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о падении легкомоторного самолета в Среднеахтубинском районе и гибели пилота.
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