Под Волгоградом бюджетники пожаловались на задержку зарплаты









Сотрудники муниципального учреждения Городищенского района Волгоградской области пожаловались на задержку аванса. Как рассказали ИА «Высота 102» работники МКУ «Исполнительная дирекция администрации Городищенского района», позвонившие в редакцию информагентства 28 марта и попросившие не называть их имен, сотрудники МКУ не получили аванс 20 марта.





- Задержка составила уже целую неделю, - поделились собеседники информагентства. – Самое печальное, что перспективы вовремя получить зарплату тоже туманны.





Со слов позвонивших в редакцию, начальство объясняет проблемы с выплатой зарплаты отсутствием бюджетных средств.





- Как это не хватает средств, мы не понимаем, ведь наша зарплата заложена в бюджете! - возмущаются работники.





При этом в организации, которая занимается выполнением хозяйственных функций, работает несколько десятков человек – это водители, уборщицы и другой технический персонал.





Корреспондент ИА "Высота 102" пытался выяснить у главы Городищенского района Сергея Будникова, насколько обоснованы претензии сотрудников муниципального казенного учреждения. Однако на звонок на сотовый телефон он не ответил.





ИА "Высота 102" в этот же день, 28 марта, направило официальный запрос главе администрации Городищенского района Сергею Будникову с просьбой пояснить ситуацию. Сегодня, 6 апреля, ответ был получен.





Как следует из документа, подписанного главой Городищенского района Сергеем Будниковым, срок выплаты зарплаты сотрудникам МКУ "Исполнительная дирекция администрации Городищенского района" определен 10 и 25 числами каждого месяца.





- По техническим причинам в марте заработная плата за первую половину месяца (аванс за март) была задержана на один рабочий день. Ранее задержек по заработной плате не было и в будущем не прогнозируется, - заверили в администрации района.





Здесь также добавили, что за нарушение установленного срока выплаты заработной платы сотрудникам МКУ "Исполнительная дирекция администрации Городищенского района" выплачена денежная компенсация в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ.





Между тем, такая же проблема имела место и в администрации Дубовки Волгоградской области. На задержку получки пожаловались сотрудники администрации. Корреспондент ИА "Высота 102" связался с и.о. главы Дубовки Татьяной Агафоновой, которая заверила, что этот вопрос уже решен, а "зарплату задержали всего на день-два".





Татьяна Александровна заявила об урегулировании проблемы и сообщила о строгом контроле ситуации с зарплатой со стороны прокуратуры.