Под Волгоградом бюджетники пожаловались на задержку зарплаты

Общество 06.04.2023 18:02
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06.04.2023 18:02
Сотрудники муниципального учреждения Городищенского района Волгоградской области пожаловались на задержку аванса. Как рассказали ИА «Высота 102» работники МКУ «Исполнительная дирекция администрации Городищенского района», позвонившие в редакцию информагентства 28 марта и попросившие не называть их имен, сотрудники МКУ не получили аванс 20 марта.
- Задержка составила уже целую неделю, - поделились собеседники информагентства. – Самое печальное, что перспективы вовремя получить зарплату тоже туманны.
Со слов позвонивших в редакцию, начальство объясняет проблемы с выплатой зарплаты отсутствием бюджетных средств.
- Как это не хватает средств, мы не понимаем, ведь наша зарплата заложена в бюджете! - возмущаются работники.
При этом в организации, которая занимается выполнением хозяйственных функций, работает несколько десятков человек – это водители, уборщицы и другой технический персонал.
Корреспондент ИА "Высота 102" пытался выяснить у главы Городищенского района Сергея Будникова, насколько обоснованы претензии сотрудников муниципального казенного учреждения. Однако на звонок на сотовый телефон он не ответил.
ИА "Высота 102" в этот же день, 28 марта, направило официальный запрос главе администрации Городищенского района Сергею Будникову с просьбой пояснить ситуацию. Сегодня, 6 апреля, ответ был получен.
Как следует из документа, подписанного главой Городищенского района Сергеем Будниковым, срок выплаты зарплаты сотрудникам МКУ "Исполнительная дирекция администрации Городищенского района" определен 10 и 25 числами каждого месяца.
- По техническим причинам в марте заработная плата за первую половину месяца (аванс за март) была задержана на один рабочий день. Ранее задержек по заработной плате не было и в будущем не прогнозируется, - заверили в администрации района.
Здесь также добавили, что за нарушение установленного срока выплаты заработной платы сотрудникам МКУ "Исполнительная дирекция администрации Городищенского района" выплачена денежная компенсация в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ.
Между тем, такая же проблема имела место и в администрации Дубовки Волгоградской области. На задержку получки пожаловались сотрудники администрации. Корреспондент ИА "Высота 102" связался с и.о. главы Дубовки Татьяной Агафоновой, которая заверила, что этот вопрос уже решен, а "зарплату задержали всего на день-два".
Татьяна Александровна заявила об урегулировании проблемы и сообщила о строгом контроле ситуации с зарплатой со стороны прокуратуры.
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