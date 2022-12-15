Волгоградским работодателям больше всего нужны менеджеры и водители

Общество 15.12.2022 08:18
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15.12.2022 08:18
Самые востребованные профессии в Волгоградской области назвали аналитики hh.ru. В 2022 году для них было открыто более 6 тысяч вакансий, что составляет 8% от всех предложений о работе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании. Далее в рейтинге следуют профессии продавца-консультанта и продавца-кассира. В тройку также входит профессия водителя.
Также волгоградские работодатели остро нуждаются в операторах колл-центров, бухгалтерах, врачах, слесарях-сантехниках, инженерах-проектировщиках, поварах и торговых представителях.
А вот программисты в регионе не так востребованы, как в России. При этом в стране эта профессия входит в десятку самых нужных. Также в Волгоградской области нет острой необходимости в упаковщиках-комплектовщиках в отличие от российского тренда.
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