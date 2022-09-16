Общество 16.09.2022 12:07
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16.09.2022 12:07
Коммунальщики пообещали в ближайшее время засыпать котлован, который выкопали еще в августе для работ на трубопроводе в районе улицы Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда. Жители многоквартирных домов переживают за детей, которые ежедневно вынуждены ходить в школу и обратно мимо огромной ямы.
- Котлован находится примерно в 2,5 - 3 метрах от забора школы №51. Детишки идут мимо. Сами понимаете, что это небезопасно, - рассказал ИА «Высота 102» местный житель Александр. - Котлован огорожен, но лично я пару раз вытаскивал из этой ямы свалившееся в нее ограждение.
Жильцы многоквартирного дома №11 по улице Кропоткина утверждают, что котлован появился четыре недели назад и коммунальное хозяйство на дне ямы до сих пор не засыпано.
В ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что в результате проводившихся гидроиспытаний на трубопроводе малого диаметра по ул. Кропоткина, 11 было обнаружено технологическое нарушение.
- Для устранения нарушения специалисты «Концессий теплоснабжения» оперативно выехали на место, произвели обследование территории, установили ограждения и произвели земляные работы для восстановления места нарушения, - рассказали в компании. - На данный момент уже произведена обратная засыпка песком. В ближайшее время на месте разрытия будет сформировано щебеночное покрытие и в соответствии с технологией уложено асфальтобетонное покрытие.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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