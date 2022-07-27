В Поволжье среди предпринимателей вырос спрос на кредитные бизнес-карты Сбера





По итогам первого полугодия 2022 года в регионах Поволжья Сбербанк отмечает рост спроса на кредитные бизнес-карты среди предпринимателей. Так в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях на 69% выросло количество клиентов, пользующихся кредитной бизнес-картой – на 1 июля их количество составило около 8,7 тыс. человек.





Выросло и количество самих карт – по сравнению с первым полугодием 2021 года их количество увеличилось на 66% и составило более 9 тыс. карт. Отметим, что предприниматель может завести несколько карт, которыми смогут пользоваться другие сотрудники компании, при этом руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.





Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сегодня кредитные бизнес-карты становятся востребованным инструментом у предпринимателей Поволжья. Так в первом полугодии 2022 года в 2,3 раза увеличился объем расходов по таким картам при оплате через эквайринг. Это говорит о том, что кредитные бизнес-карты стали действительно рабочим механизмом, которым бизнесмены активно пользуются для развития своего дела».

Также, напомним, что, начиная с апреля 2022 года, бизнес-карты стали бессрочными, теперь их не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.

Кроме того, ко Дню предпринимателя, для держателей бизнес-карт Сбер совместно с партнерами проводит акцию, с условиями которой можно познакомиться на сайте.



