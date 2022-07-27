В Поволжье среди предпринимателей вырос спрос на кредитные бизнес-карты Сбера

Экономика 27.07.2022 10:40 Новости компаний
0
27.07.2022 10:40 Новости компаний
По итогам первого полугодия 2022 года в регионах Поволжья Сбербанк отмечает рост спроса на кредитные бизнес-карты среди предпринимателей. Так в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях на 69% выросло количество клиентов, пользующихся кредитной бизнес-картой – на 1 июля их количество составило около 8,7 тыс. человек.
Выросло и количество самих карт – по сравнению с первым полугодием 2021 года их количество увеличилось на 66% и составило более 9 тыс. карт. Отметим, что предприниматель может завести несколько карт, которыми смогут пользоваться другие сотрудники компании, при этом руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Сегодня кредитные бизнес-карты становятся востребованным инструментом у предпринимателей Поволжья. Так в первом полугодии 2022 года в 2,3 раза увеличился объем расходов по таким картам при оплате через эквайринг. Это говорит о том, что кредитные бизнес-карты стали действительно рабочим механизмом, которым бизнесмены активно пользуются для развития своего дела».
Также, напомним, что, начиная с апреля 2022 года, бизнес-карты стали бессрочными, теперь их не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.
Кроме того, ко Дню предпринимателя, для держателей бизнес-карт Сбер совместно с партнерами проводит акцию, с условиями которой можно познакомиться на сайте.
ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»27.07.2022 14:28
Экономика 27.07.2022 14:28
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%27.07.2022 14:01
Экономика 27.07.2022 14:01
Банк «Открытие» выставил на продажу офисный комплекс класса «А» на Таганке27.07.2022 13:28
Экономика 27.07.2022 13:28
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам27.07.2022 11:20
Экономика 27.07.2022 11:20
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке27.07.2022 10:54
Экономика 27.07.2022 10:54
«Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года увеличили клиентскую базу26.07.2022 16:20
Экономика 26.07.2022 16:20
Банк «Открытие» продлил возврат предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей до конца 2022 года26.07.2022 15:36
Экономика 26.07.2022 15:36
ВТБ: россияне на треть увеличили спрос на экспресс-тесты на COVID-1926.07.2022 14:53
Экономика 26.07.2022 14:53
Ипотека банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке26.07.2022 13:51
Экономика 26.07.2022 13:51
Программа «Уралсиб Бонус» стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций26.07.2022 11:30
Экономика 26.07.2022 11:30
IT-ипотеку от Сбера в Поволжье чаще берут мужчины от 35 до 44 лет26.07.2022 10:06
Экономика 26.07.2022 10:06
Более 117 тысяч раз проезд в электропоездах Волгоградской области оплатили с помощью эквайринга Сбербанка26.07.2022 09:40
Экономика 26.07.2022 09:40
Сорок «черных кредиторов» выявил Банк России в Волгоградской области25.07.2022 18:40
Экономика 25.07.2022 18:40
Дело на 109 миллионов: санкции ударили по ветроэлектростанциям в Волгоградской области25.07.2022 18:11
Экономика 25.07.2022 18:11
Банк «Открытие» снизит ставку по ипотеке до 9,39%25.07.2022 13:43
Экономика 25.07.2022 13:43