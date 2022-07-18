Путин поздравил со 100-летием учительницу из Волгоградской области

Общество 18.07.2022 18:19
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18.07.2022 18:19
Сегодня, 18 июля, 100-летний юбилей в Волгоградской области отмечает бывшая учительница начальных классов Антонина Филипповна Белова. Как сообщили в администрации городского округа город Михайловка, пенсионерку-долгожительницу поздравили представители городской администрации и думы. Замглавы городского округа Ольга Дьякова вручила имениннице поздравление от президента России и главы муниципалитета, а также цветы и памятные подарки.
- В Михайловке юбиляр живет уже 20 лет. Родом она из села Белокаменка Старополтавского района Волгоградской области. Работала в школе учителем начальных классов, - сообщили в администрации Михайловки.
Поздравляет именинницу и ее большая семья. У Антонины Федоровны трое детей и 5 внуков, растут еще четыре правнука.
Фото: администрация Михайловки
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