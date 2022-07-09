В мае в Волгоградской области умерли 2700 человек









В Волгоградской области в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение смертности населения. Как сообщает ИА «Высота 102» в Росстате, так, из жизни ушли 2700 человек. В прошлом году в мае умерли 3237 человек. Снижение смертности составило 16,6%.





Однако рождаемость в регионе также снизилась. Появились на свет в этом периоде 1313 младенцев. Это меньше, чем в мае 2021 года – 1373 новорожденных. Темпы падения рождаемости составили 4,4%.





От коронавируса в мае скончались 128 жителей Волгоградской области. В прошлом году умерших было больше – 194 человека.