Экономика

В Волгоградской области солярка за неделю подешевела на 1 копейку

Экономика 15.06.2022 20:18
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15.06.2022 20:18



В Волгоградской области цены на бензин за последнюю неделю продемонстрировали стабильность и остались на прежнем уровне. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные Росстата. Так, средняя стоимость бензина составила 51,02 рубля за литр, бензина марки АИ-92 – 47,73.

Бензин марки АИ-95 стоит по-прежнему 52,96 рубля за литр, а АИ-98 – 57,89.

Лишь цена дизтоплива снизилась на 1 копейку – до 52,79 рублей за литр.

При этом бензин подешевел в 13 субъектах РФ. Больше всего – в Чечне – на 0,9%.




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