В Волгоградской области солярка за неделю подешевела на 1 копейку

Экономика 15.06.2022 20:18
0
15.06.2022 20:18
В Волгоградской области цены на бензин за последнюю неделю продемонстрировали стабильность и остались на прежнем уровне. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные Росстата. Так, средняя стоимость бензина составила 51,02 рубля за литр, бензина марки АИ-92 – 47,73.
Бензин марки АИ-95 стоит по-прежнему 52,96 рубля за литр, а АИ-98 – 57,89.
Лишь цена дизтоплива снизилась на 1 копейку – до 52,79 рублей за литр.
При этом бензин подешевел в 13 субъектах РФ. Больше всего – в Чечне – на 0,9%.
Реклама
23% женщин-предпринимателей видят в уходе зарубежных компаний возможности для развития бизнеса15.06.2022 19:08
Экономика 15.06.2022 19:08
Банк «Открытие»: по итогам года экспорт российской стали сократится на 25-30%15.06.2022 18:23
Экономика 15.06.2022 18:23
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом15.06.2022 15:54
Экономика 15.06.2022 15:54
ВТБ протестирует цифровые рубли для покупки ЦФА15.06.2022 15:46
Экономика 15.06.2022 15:46
Банк «Открытие» предлагает частным клиентам объединить несколько кредитов в один15.06.2022 15:11
Экономика 15.06.2022 15:11
ВТБ выяснил, как россияне планируют потратить рекордные доходы по депозитам15.06.2022 14:05
Экономика 15.06.2022 14:05
Станислав Кузнецов: «Опыт «Сбера» показал, что противостоять новым угрозам можно»15.06.2022 12:52
Экономика 15.06.2022 12:52
Сбербанк сможет выдать импортёрам 300 млрд рублей льготных кредитов15.06.2022 12:04
Экономика 15.06.2022 12:04
ВТБ запускает стратегическую инициативу «Семейный капитал»15.06.2022 12:03
Экономика 15.06.2022 12:03
Сбер запускает «Зелёную цепочку поставок» — простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков15.06.2022 10:40
Экономика 15.06.2022 10:40
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности15.06.2022 09:43
Экономика 15.06.2022 09:43
ВТБ снижает ставки по ипотеке14.06.2022 18:43
Экономика 14.06.2022 18:43
Банк «Открытие» заменит иностранных роботов российскими14.06.2022 15:55
Экономика 14.06.2022 15:55
Сеть АЗС продают в Волгоградской области14.06.2022 15:18
Экономика 14.06.2022 15:18
В Сбербанке сообщили о снижении ставки по ипотечным программам14.06.2022 15:12
Экономика 14.06.2022 15:12