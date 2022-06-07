Суд взыскал с жены депутата Госдумы Гимбатова 800 тысяч рублей долга

Общество 07.06.2022 15:51
0
07.06.2022 15:51
Светлана Гимбатова, супруга депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова, должна будет по решению суда выплатить около 800 тысяч рублей «Концессиям теплоснабжения». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, иск был подан индивидуальному предпринимателю Светлане Юрьевне Гимбатовой в связи с образовавшейся задолженностью перед компанией.
Так, следует из текста определения суда, размер задолженности по договору, составленному 26.12.2020 года, Светланы Гимбатовой составил с января по апрель 2021 года 731 тысячу рублей. Набежали и пени – около 40 тысяч рублей.
Выслушать доводы ответчика в суде не удалось – Светлана Юрьевна на судебные заседания не являлась. По решению арбитражного суда Волгоградской области, с супруги депутата взыскана вся предъявленная сумма плюс 18,4 тысячи рублей на судебные расходы.
Решение суда никто из сторон не обжаловал и оно вступило в законную силу.
Реклама
Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу Раздольную07.06.2022 18:14
Общество 07.06.2022 18:14
На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиков07.06.2022 16:50
Общество 07.06.2022 16:50
Президент наградил медалью «За отвагу» восемь бойцов волгоградского ОМОНа07.06.2022 16:49
Общество 07.06.2022 16:49
Обход посёлка Горьковский в Волгограде показали с высоты07.06.2022 16:06
Общество 07.06.2022 16:06
В Госдуме заговорили о новом образовании в России, основанном на старой школе07.06.2022 15:24
Общество 07.06.2022 15:24
Концессии водо- и теплоснабжения обсудили актуальные вопросы с жителями Волгограда онлайн07.06.2022 13:56
Общество 07.06.2022 13:56
Организаторы отменили фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде 2 июля07.06.2022 13:51
Общество 07.06.2022 13:51
В Волгограде ордена Мужества вручили семьям семи погибших в ДНР военнослужащих07.06.2022 13:01
Общество 07.06.2022 13:01
Через Волгоград запускают двухэтажный поезд до моря07.06.2022 11:40
Общество 07.06.2022 11:40
В Волгограде к сентябрю откроют обход поселка Горьковский07.06.2022 11:37
Общество 07.06.2022 11:37
7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах Волгограда06.06.2022 22:58
Общество 06.06.2022 22:58
«Град пробивал теплицы»: жители Волгоградской области подсчитывают ущерб от стихии06.06.2022 20:12
Общество 06.06.2022 20:12
В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 506.06.2022 19:32
Общество 06.06.2022 19:32
Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатам06.06.2022 19:10
Общество 06.06.2022 19:10
«Открытие Авто»: россияне потратили в апреле на покупку новых автомобилей вдвое меньше, чем в марте06.06.2022 17:43
Общество 06.06.2022 17:43
Реклама