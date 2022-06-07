Суд взыскал с жены депутата Госдумы Гимбатова 800 тысяч рублей долга









Светлана Гимбатова, супруга депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова, должна будет по решению суда выплатить около 800 тысяч рублей «Концессиям теплоснабжения». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, иск был подан индивидуальному предпринимателю Светлане Юрьевне Гимбатовой в связи с образовавшейся задолженностью перед компанией.





Так, следует из текста определения суда, размер задолженности по договору, составленному 26.12.2020 года, Светланы Гимбатовой составил с января по апрель 2021 года 731 тысячу рублей. Набежали и пени – около 40 тысяч рублей.





Выслушать доводы ответчика в суде не удалось – Светлана Юрьевна на судебные заседания не являлась. По решению арбитражного суда Волгоградской области, с супруги депутата взыскана вся предъявленная сумма плюс 18,4 тысячи рублей на судебные расходы.





Решение суда никто из сторон не обжаловал и оно вступило в законную силу.



