Общество

Путин обновил председателей в двух судах Волгоградской области

Общество 23.05.2022 17:20
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23.05.2022 17:20


В судах Волгограда и области назначены новые руководители, заместители и судьи. Как сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов, перестановки произошли в соответствии с Указом Владимира Путина, подписанным сегодня, 23 мая. 

Так, председатели судов сменились в одном из районов Волгограда, а также в Николаевском районе. Председателем Николаевского районного суда назначен указом главы государства Сергей Клименко. Тракторозаводский районный суд Волгограда возглавила Лариса Кучерова.

Место заместителя председателя Центрального районного суда, согласно документу, заняла Елена Гринченко. 

Судьей Волгоградского областного суда назначена Ольга Данилова. 

В Дзержинском районном суде назначение получила Юлия Сиохина, в Волжском городском суде – Оксана Лунева.

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