Сбер добавит 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей

Экономика 29.04.2022 10:33 Новости компаний
29.04.2022 10:33 Новости компаний
Стартовал приём заявлений на выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет. Клиентам, получившим эти выплаты в Сбере, банк добавит 2000 бонусных рублей, которые можно будет потратить на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете, а также дополнительные скидки.
При получении выплаты в СберБанке до 15 июня 2022 клиенты получат промокод на 1000 рублей в СберМаркете и 1000 рублей в СберМегаМаркете. Промокод действует на покупки на сумму от 3 тысяч рублей. Клиентам также станут доступны бонусы и скидки на сервисы экосистемы Сбера в разделе «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн — страховые продукты, Okko, СберМобайл и др.
Заявление на выплаты можно подать дистанционно через портал Госуслуги, или обратившись в Пенсионный фонд и МФЦ лично. Чтобы получить подарки от Сбера — в заявлении необходимо указать реквизиты счёта или карты СберБанка, эти данные можно найти в СберБанк Онлайн.
Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: «Социальная функция является для Сбера приоритетной. Поэтому, в дополнение к финансовой поддержке нуждающимся гражданам со стороны государства, мы со своей стороны также помогаем нашим клиентам — создаём возможности и условия для реализации их желаний».
Промокод для СберМаркета и СберМегаМаркета поступит клиенту в push или SMS-сообщении с номера 900. Если выплата будет получена в мае, то SMS придёт до 10 июня. Если выплата с 1 по 15 июня, то SMS поступит до 20 июня.
Скидки и привилегии от Сбера станут доступны сразу после зачисления денежных средств. Посмотреть список доступных привилегий можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Поступления».
Более подробная информация размещена на сайте банка.
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