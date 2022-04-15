Общество

Волгоградский главк МВД 16 апреля отметит 103 года со дня образования

Общество 15.04.2022 14:52
15.04.2022 14:52



ГУ МВД России по Волгоградской области в субботу, 16 апреля, отметит 103-ю годовщину со Дня своего образования. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне важного события в управлении на улице Краснознаменской состоялись торжественные мероприятия с участием генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко.

Решение об образовании на территории Царицына губернской полиции было принято в 1919 году, в разгар Гражданской войны революционными комитетом. За 100-летнюю историю орган менял названия и структуру, продолжая охранять порядок и безопасность жителей. 
 
Сегодня, 15 апреля, сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области и ветераны возложили цветы к историко-мемориальному ансамблю «Солдатам правопорядка». Начальник управления Дмитрий Вельможко поздравил личный состав в торжественной обстановке. Лучшим сотрудникам подразделений главный полицейский региона вручил ведомственные награды.

Сотрудники МВД, достигшие высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, также награждены почетными грамотами и благодарностями от имени губернатор Волгоградской области и председателя Волгоградской областной думы.  

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