Волгоградский главк МВД 16 апреля отметит 103 года со дня образования

ГУ МВД России по Волгоградской области в субботу, 16 апреля, отметит 103-ю годовщину со Дня своего образования. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне важного события в управлении на улице Краснознаменской состоялись торжественные мероприятия с участием г енерал-майора полиции Дмитрия Вельможко.





Решение об образовании на территории Царицына губернской полиции было принято в 1919 году, в разгар Гражданской войны революционными комитетом. За 100-летнюю историю орган менял названия и структуру, продолжая охранять порядок и безопасность жителей.

Сегодня, 15 апреля, сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области и ветераны возложили цветы к историко-мемориальному ансамблю «Солдатам правопорядка». Начальник управления Дмитрий Вельможко поздравил личный состав в торжественной обстановке. Лучшим сотрудникам подразделений главный полицейский региона вручил ведомственные награды.





Сотрудники МВД, достигшие высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, также награждены почетными грамотами и благодарностями от имени губернатор Волгоградской области и председателя Волгоградской областной думы.