2,6 млн предпринимателей учатся строить бизнес в Сбере

Экономика 03.02.2022 08:58 Новости компаний
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03.02.2022 08:58 Новости компаний
Сегодня 2,6 млн предпринимателей и самозанятых России обучается по различным образовательным курсам, разработанным с участием Сбера.
Бесплатная онлайн-программа «Бизнес Класс» запущена совместно с Google в 2016 году. Это качественное бизнес-образование, доступное в любой точке России и достаточное для того, чтобы открыть свое дело или развивать уже существующий бизнес. Нужен только доступ в Интернет. На ней уже прошло обучение либо продолжают учёбу прямо сейчас больше 1 млн человек. Важно, что 59% действующих предпринимателей после обучения улучшают коммерческие показатели своего бизнеса: средний чек, число клиентов, количество рабочих мест. Как показывает опрос выпускников программы, после выпуска их выручка увеличивается в среднем на 14%. Ещё более впечатляющая цифра — это 14 тысяч новых бизнесов, созданных выпускниками «БизнесКласса», ведь 12% из них открывают собственный бизнес по окончании курса.
В январе 2022 года на платформе стартовал новый курс «Как зарабатывать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых», который уже набрал 2000 слушателей. Это первый в России комплексный онлайн-курс для самозанятых, который учитывает весь процесс: от поиска идеи до её реализации и продвижения, а также экономические нюансы ведения деятельности. В нём рассматриваются такие темы, как финансы, стратегия, маркетинг и юридические вопросы с акцентом на конкретные лайфхаки и практические решения.
Также в 2021 году на платформе «БизнесКласс» появился курс «Социальное предпринимательство», запущенный Сбером, Google и Московской школой управления СКОЛКОВО. В курсе на конкретных примерах показано, как сделать так, чтобы бизнес не только зарабатывал, но и приносил пользу людям. В 10 видеоуроках курса представлена лучшая экспертиза в этой сфере: эксперты, предприниматели, инвесторы делятся опытом решения социальных задач при ведении бизнеса. Они рассказывают о том, как найти социальную составляющую, которая поможет развитию бизнеса, говорят о маркетинге и продвижении, социальном капитале и о том, как получить доступ к импакт-инвестициям.
А ещё в 2020 году при поддержке Агентства стратегических инициатив был запущен бесплатный обучающий курс для молодых предпринимателей от 14 до 25 лет «Стань предпринимателем. Бизнес в стиле Z». Он полезен тем, кто делает первые шаги в мире бизнеса или только задумывается о собственном деле. Более 6 тыс. молодых людей уже завершили обучение.
В 2012 году Сбербанк основал дочернюю компанию «Деловая среда». Её миссией стало развитие предпринимательства. Уже много лет компания помогает российским предпринимателям найти идею, запустить свой бизнес и достичь в нём успеха с помощью знаний и сервисов. Совместно с Минэкономразвития РФ в 2018 году компанией была запущена Dasreda.ru — онлайн-платформа полезных знаний и сервисов для бизнеса. За все время на онлайн-площадке зарегистрировалось 1,6 млн пользователей. Сегодня на платформе размещено порядка 1600 образовательных материалов: курсов, статей, видео и пошаговых инструкций по старту и развитию бизнеса от действующих бизнесменов, экспертов и лидеров EdTech-индустрии.
В начале 2022 года на платформе был запущен бесплатный курс «Как открыть ИП: курс для начинающих», призванный ответить на большинство вопросов предпринимателя на старте своего дела. Курс поможет разобраться в формах регистрации бизнеса, выбрать подходящий ОКВЭД и режим налогообложения, подобрать название бизнеса, найти поставщиков и контрагентов, а также научит применять контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчета с покупателями. Программа состоит из 10 лекций, онлайн-прохождение которых займет около 3,5 часов.
«Деловая среда» не только предлагает онлайн-решения по бизнес-образованию, но и проводит очные обучающие программы для предпринимателей в регионах сроком от двух недель до 14 месяцев. Самой длительной из них стала комплексная программа «Лучший сервис на Ямале», запущенная в октябре 2021 года совместно с Агентством инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес». Цель проекта — повысить качество жизни местного населения Ямала через улучшение сервиса в бизнесе участников программы. До конца 2022 года 30 предпринимателей региона получат знания и инструменты для повышения лояльности клиентов и внедрят их в своё дело. Они станут ролевыми моделями в области сервиса для всех предпринимателей округа. Для объективной оценки изменений программа предполагает проведение социологических исследований и анализ данных картографических сервисов.
Кроме того, в 2021 году «Деловая среда» успешно завершила три бизнес-акселератора, в которых приняли участие более 1900 школьников. По итогам программ 78 команд представили свои проекты на демоднях и разработали 60 прототипов товаров и услуг. При этом 20 командам удалось сделать первые продажи.
В 2022 году «Деловая среда» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планирует внедрение комплексной системы развития молодёжного предпринимательства в регионах. Вовлечение молодёжи от 14 лет в предпринимательскую деятельность будет базироваться на системной популяризации, глубинной работе по проектам и координаторах на местах.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Мы успешно работаем с нашим партнером Google и бесплатно обучаем предпринимателей из сферы малого бизнеса по всей стране. А весной этого года мы планируем на базе нашей дочерней компании «Деловая среда» запускать широкомасштабный проект с циклом учебных программ, который будет предназначен для молодых предпринимателей».
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