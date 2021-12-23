Экономика

Сбер снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов по двум документам до 10%

Экономика 23.12.2021 11:00 Новости компаний
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23.12.2021 11:00 Новости компаний


СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ. Теперь минимальный первоначальный взнос при оформлении ипотеки без подтверждения дохода составляет 10%. 
Снижение первоначального взноса до 10% по двум документам распространяется на ипотечные программы: «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». 
Размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам снижен до 15% по государственным программам: «Господдержка 2020», «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении готового жилья или в новостройке.
Для подачи заявки на ипотеку через сервис Домклик понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка«В рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд позитивных нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки, расширение количества продуктов — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, приобрести гараж и дачу, а также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости. Оформление ипотеки становится проще, при этом возможности для клиентов — расширяются».  

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