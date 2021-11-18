Экономика

Сбер запускает специализированные цифровые приложения с сервисами для различных отраслей

Экономика 18.11.2021 12:15 Новости компаний
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18.11.2021 12:15 Новости компаний


Сбер первым на финансовом рынке запускает отраслевые решения — специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Наборы сервисов, предлагаемые в этих приложениях, подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской деятельности. 
Решения отличаются от традиционного интернет-банка более эргономичным интерфейсом и наличием специализированных для отрасли инструментов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес и управлять им на ежедневной основе.
Первое отраслевое решение «Недвижимость» уже запущено для клиентов в Москве. Оно разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости. 
В отраслевом решении «Недвижимость» есть всё необходимое как для выполнения рутинных задач, так и специальные возможности для арендодателей. Например, управление объектами недвижимости и договорами аренды, поиск арендаторов и размещение объявлений через сервис «ДомКлик», выставление счетов арендаторам, информирование их о задолженностях, оплата коммунальных услуг по объектам недвижимости, проверка контрагентов, конструктор документов и прочие актуальные услуги. Сервис позволяет управлять бизнесом в формате «одного окна». 
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Отраслевые решения — специализированный инструмент, точечно учитывающий нюансы отраслей и предназначенный для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей. Наш продукт позволяет полноценно управлять бизнесом и вести деятельность компании. Накопленные банком данные, его экспертиза и многолетний опыт в обслуживании предпринимателей позволяют точно определить, что нужно самым популярным отраслям бизнеса в ежедневной работе. Сбер первым на рынке предлагает бизнесу подобные отраслевые решения, в скором времени мы планируем запустить специализированные наборы сервисов для самых популярных отраслей предпринимательской деятельности, например, сферы услуг, транспорта, розничной торговли и других». 
Подключить отраслевое решение «Недвижимость» можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес. Базовые возможности сервиса также предоставляются бесплатно. Кроме того, предпринимателям, подключившим отраслевое решение, 

 

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