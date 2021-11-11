ВОЛМА вышла на рекордный темп производства сухих строительных смесей





Волгоградская компания ВОЛМА - марка №1 среди отечественных брендов на рынке строительно-отделочных материалов – достигла рекордного показателя производства сухих смесей за всю историю развития.

Феномен ВОЛМА известен по всей России. Полуразрушенный в 90-е Волгоградский гипсовый завод вырос в мощнейшую производственную компанию международного уровня. Но то, что происходит с компанией в последние два года, учитывая условия пандемийной реальности - беспрецедентный успех.

«Мы ежегодно значимо увеличиваем собственную долю на рынке, наращиваем производство. Все это благодаря и собственным усилиям в плане совершенствования управления, использованию новейших достижений цифровой индустрии, повышению производительности. Также и благодаря целевым программам, продвигаемым руководством области, - говорит Владимир ОВЧИНЦЕВ, генеральный директор ВОЛМА. – В этом году мы достигаем рекордной цифры в производстве сухих смесей, о которой еще несколько лет назад можно было только мечтать. Это серьезный показатель. И в первую очередь – показатель эффективной реализации тех возможностей, которые предоставляют государственные национальные проекты и интеграция усилий региональной власти и бизнеса. Мы систематически принимаем участие в международных форумах и делегациях, организованных областной администрацией: Иран, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан, другие государства. Как результат: наш экспорт вырос с 2019 года в 2 раза и занимает значительную долю в товарообороте».





Сегодня ВОЛМА поставляет продукцию и по всей России, и более, чем в 30 стран СНГ, Европы и Азии. Развитие производства требует привлечения квалифицированных кадров. Перспективное развитие молодых профессионалов – стратегическая задача Компании, которую она решает, взаимодействуя с профильными образовательными учреждениями Волгограда. ВОЛМА – активный участник движения WorldSkills Russia. И сегодня Волгоградская область – родина четырех чемпионов России в дисциплинах строительно-отделочных работ.

«Мы гордимся высокой оценкой нашего вклада в развитие волгоградского WorldSkills , - продолжает Владимир Викторович. – Молодые кадры - будущее Компании, и мы четко это осознаем. Поэтому активно проводим для ребят встречи, мастер-классы, практические стажировки, а также экскурсии на наши производства. Практика этой работы показывает, что уже в скором времени многие из вчерашних студентов присоединятся к нашей команде. Речь идет обо всех сферах работы – и менеджмент, и профильные профессионалы, и рабочие специалисты».

На пороге нового, 2022 года, в Компании смотрят вперед с оптимизмом. Новые вызовы - новое развитие.