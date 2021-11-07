Общество

Перевозчика лишили лицензии после жалоб волгоградцев

Общество 07.11.2021 17:52
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07.11.2021 17:52


Несоблюдение установленного маршрута и недовольство горожан стали причинами лишения ООО «АвтоКор» свидетельства на осуществление перевозок по регулярному муниципальному маршруту №10с в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, в суд обратились представители департамента городского хозяйства с заявлением о прекращении действия свидетельства, выданного перевозчику до 1 апреля 2022 года на осуществление деятельности по муниципальному маршруту №10с «пос. Верхнезареченский - ж/д больница».
Перевозчик возражал против этого, просил в удовлетворении требований отказать. В суде было озвучено, что в департамент неоднократно поступали жалобы от горожан на работу этого муниципального маршрута. В марте текущего года в администрацию поступила коллективная жалоба. Волгоградцы просили мэрию принять меры реагирования в отношении организации-перевозчика ООО «АвтоКор». Администрация уведомила перевозчика о проведении контроля работы маршрута. 
В ходе проверок было установлено, что водители транспортных средств допускают отклонение от установленного маршрута следования. В частности, они отклонялись от схемы движения пути следования, промежуточных остановочных пунктов, улиц и автомобильных дорог. Все нарушения зафиксированы актами. Перевозчику было направлено требование об устранении выявленных нарушений, но ответа в установленный срок не последовало. Контрольная проверка показала, что водители продолжают нарушать определенную для маршрута схему движения. Тогда представители департамента обратились в суд.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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