Органы власти Волгограда и области «забыли» рассказать жителям о переводе стрелок









Сегодня ночью - в 2.00 Волгоградская область официально перешла в другой часовой пояс, сообщает ИА «Высота 102». Регион теперь отнесен к третьей часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). Т.е. стрелки часов нужно перевести на час вперед. Примечательно, что ни администрации Волгоградской области и Волгограда, ни областная дума, ни Общественная палата региона не посчитали нужным – ни вчера вечером, ни сегодня утром, опубликовать на своих официальных сайтах такую важную для жителей информацию об изменении времени. Между тем, без активного содействия общественников, депутатов регпарламента и воли исполнительной власти вряд ли 18 марта состоялся бы референдум, на котором большинство пришедших проголосовали за перевод стрелок на час вперед. Теперь всем жителям региона - и тем, кто был против перехода на «летнее» время ( а таких немало) , и тем, кто ратовал за изменения, придется привыкать к переменам.



