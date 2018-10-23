В Волгограде чиновники послали учителей и родителей на крыши и в подвалы

Общество 23.10.2018 12:22
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23.10.2018 12:22
Вместо того, чтобы учить детей, волгоградские педагоги должны ходить по крышам домов и лазать по подвалам. Как сообщили ИА «Высота 102» возмущенные учителя школ Советского района, местные чиновники выбили их из колеи своим загадочным предложением. Из комиссии по делам несовершеннолетних администрации района в муниципальные учреждения разлетелись официальные письма с просьбой «организовать проведение рейдов с привлечением родительской общественности по многоэтажным домам, находящимся вблизи учреждений». В случае выявления открытых чердаков, подвалов руководители муниципальных учреждений незамедлительно должны сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних. Поступившее обращение связано с недавней трагической гибелью 13-летней школьницы. Напомним, 9 октября в Советском районе девочка, гулявшая по крыше жилого дома со своей подругой, сорвалась и упала с 9 этажа.
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева, как отмечено в письме, «в оперативном порядке поручила» субъектам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних провести рейды по многоквартирным домам. К слову, сама омбудсмен Болдырева, имеющая целый аппарат сотрудников, могла бы подключиться и составить чиновникам компанию. Однако ответственность в итоге переложили на плечи учителей и родителей. Письмо получили в 11 школах Советского района, в отделе опеки и попечительства, в молодежно-подростковом центре, Советском центре социального обслуживания населения и даже детской поликлинике.
С одной стороны, идея представителей КДН оформлена, как просьба. С другой, в письме отмечено, что по итогам рейдов необходимо предоставить письменные отчеты. В комиссии по делам несовершеннолетних ждут от исполнителей информацию по установленной форме до 26 октября.
Педагоги, с которыми пообщались журналисты «Высоты 102», пока пребывают в замешательстве и не знают, как реагировать на поступившее задание. «Из случившейся трагедии нужно делать другие выводы и принимать совершенно иные меры. С детьми необходимо заниматься – вовлекать их в различные кружки и секции, которых, к сожалению, при школах из-за нехватки бюджетного финансирования почти не осталось. Если со школьниками будет проводиться системная работа, то у них не будет ни времени, ни желания гулять по крышам в поиске удачного ракурса для селфи», - поделился своим мнением учитель русского языка и литературы.
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