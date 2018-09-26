Общество 26.09.2018 12:16
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26.09.2018 12:16
Сотрудники природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" предлагают волгоградцам совместить приятное с полезным – отправиться на грибную охоту в сопровождении опытных гидов-проводников, которые не только интересно расскажут о грибах, но и поделятся секретами удачной "тихой" охоты. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, сотрудники природного парка разработали грибной маршрут и предлагают отправиться на охоту за грибами организованно, чтобы вернуться с полными лукошками и хорошим настроением. В конце сентября – октябре в пойме начинают собирать белый и польский грибы, подосиновики, шампиньоны, вешенки, тополиную рядовку, грузди. Уже с 1 октября сотрудники природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" начинают принимать заявки от небольших организованных групп на участие в экскурсиях "По грибным местам".
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