Общество

Жителей Волгоградской области проведут по Волго-Ахтубинкой пойме грибники-экскурсоводы

Общество 26.09.2018 12:16
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26.09.2018 12:16


Сотрудники природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" предлагают волгоградцам совместить приятное с полезным –  отправиться на грибную охоту в сопровождении опытных гидов-проводников, которые не только интересно расскажут о грибах, но и поделятся секретами удачной "тихой" охоты. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, сотрудники природного парка разработали  грибной маршрут и  предлагают отправиться на охоту за грибами организованно, чтобы вернуться с полными лукошками и хорошим настроением.  В  конце сентября – октябре в пойме начинают собирать белый и польский грибы, подосиновики, шампиньоны, вешенки, тополиную рядовку, грузди.  Уже с 1 октября сотрудники природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" начинают принимать заявки от небольших организованных групп  на участие в экскурсиях "По грибным местам".

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