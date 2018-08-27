В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандалом

Спорт 26.08.2018 20:58
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26.08.2018 20:58
Скандалом завершился матч между волгоградским “Ротором” и воронежским “Факелом”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. После финального свистка около сотни болельщиков, находившихся в “фанатском” секторе, стали выкрикивать претензии руководству клуба и футболистам за такой итог игры. Негодование у любителей футбола вызвали и другие неудачные матчи команды. Они требовали сменить руководство клуба, гендиректора Андрея Рекечинского, и прекратить “чехарду” главных тренеров (За прошлый и начало этого сезона в клубе сменились три наставника - прим.пед. ИА "Высота 102"). Они укорили футболистов: “Как можно было проиграть при почти 30-тысячных трибунах?”.
Многие также напомнили игрокам, что футболисты и болельщики одно целое - недаром их называют “двенадцатым игроком”.
Напомним, что до сегодняшнего поражения со счетом 2:1 команда находилась в “зоне вылета” ФНЛ - на 18 строчке турнирной таблицы.
Фанаты немного утихли и разошлись после того, как высказали все свои претензии и пообщались с игроками команды, которым больше всего и досталось.
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