Бойкот не удался: В Волгограде на матч "Ротора" с "Факелом" пришли почти 30 тысяч болельщиков









Около 30 тысяч человек собрались сегодня на зрительских трибунах, чтобы посмотреть матч между волгоградским "Ротором" и воронежским "Факелом", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Точная цифра болельщиков на "Волгоград Арене" - 29674.

Напомним, после поражения "Ротора" в игре с дублем московского "Спартака" на специализированном интернет-ресурсе появилась петиция, призывающая болельщиков бойкотировать сегодняшнюю встречу. Тогда волгоградский клуб опустился на 18 строчку турнирной таблицы ФНЛ.

Минувшая неделя также не была радостной для любителей волгоградского футбола - в среду "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" и покинул кубок России по футболу.

Невзирая на это, болельщики все равно поддерживают команду и надеются на лучшее. Отметим, что за игрой наблюдает министр спорта РФ Павел Колобков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.