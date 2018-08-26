Бойкот не удался: В Волгограде на матч "Ротора" с "Факелом" пришли почти 30 тысяч болельщиков

Спорт 26.08.2018 18:54
1097 0
26.08.2018 18:54
Около 30 тысяч человек собрались сегодня на зрительских трибунах, чтобы посмотреть матч между волгоградским "Ротором" и воронежским "Факелом", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Точная цифра болельщиков на "Волгоград Арене" - 29674.
Напомним, после поражения "Ротора" в игре с дублем московского "Спартака" на специализированном интернет-ресурсе появилась петиция, призывающая болельщиков бойкотировать сегодняшнюю встречу. Тогда волгоградский клуб опустился на 18 строчку турнирной таблицы ФНЛ.
Минувшая неделя также не была радостной для любителей волгоградского футбола - в среду "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" и покинул кубок России по футболу.
Невзирая на это, болельщики все равно поддерживают команду и надеются на лучшее. Отметим, что за игрой наблюдает министр спорта РФ Павел Колобков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.
Реклама
Популярное по теме
12.08.2018 17:56
11241 0
23.08.2018 00:25
3195 10
04.08.2018 05:51
2481 0
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандалом26.08.2018 20:58
Затяжное пике: "Ротор" проиграл воронежскому "Факелу" на "Волгоград Арене"26.08.2018 20:09
Министр спорта РФ наградил победителей турнира «Кожаный мяч»26.08.2018 18:47
«Мы на одной волне»: Павел Колобков готов поддержать все спортивные проекты Волгоградской области26.08.2018 18:27
В Волгограде министр спорта РФ поднял вопросы наследия ЧМ-201826.08.2018 15:49
В Волгоград прибыл министр спорта России Павел Колобков26.08.2018 12:06
Главному тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставку24.08.2018 12:52
Волгоградские футболисты в третий раз подряд выиграли Первенство Черноземья23.08.2018 16:33
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»23.08.2018 12:00
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставку23.08.2018 00:25
Волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок России22.08.2018 20:57
В Волгограде обиженные фанаты призывают бойкотировать домашний матч "Ротора"20.08.2018 13:58
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли всероссийский финал «Кожаного мяча»19.08.2018 22:11
Главному тренеру и игрокам волгоградского "Ротора" стыдно за поражение19.08.2018 22:02
Волгоградский “Ротор” проиграл второй команде московского “Спартака” со счетом 2:019.08.2018 18:28
Реклама