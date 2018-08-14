В Волгоградской области суд «уберег» Рената Булатова от видеокамер журналистов

Общество 14.08.2018 16:42
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14.08.2018 16:42
Судья Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области Надежда Бескоровайнова запретила видео- и фотосъемку процесса по избранию меры пресечения 22-летнему Ренату Булатову, с участием машины которого 10 августа на трассе Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба погибли четыре человека – члены семьи Перчиевых. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Ренат Булатов так и не попался на камеры приехавших в суд журналистов, так как задолго до объявленной даты заседания уже находился в зале.
Напомним, трагедия вызвала широкий общественный резонанс. За рулем пикапа, который убил семью, находился политактивист, член партии "Единая Россия", заместитель председателя волгоградского отделения всероссийской общественной организации "Молодая гвардия". Судебное заседание началось с ходатайства адвокатов Рената Булатова о приобщении к делу документов об открытии его отцом двух счетов по 400 тысяч рублей на поддержку потерпевших - родственников погибших. На заседании следствие озвучило свою позицию - о продлении задержания Рената Булатова на 72 часа. По словам представителя следствия, он не признает свою вину в случившемся. Судья огласила данные о 38 нарушениях ПДД Ренатом Булатовым. Прокуратура потребовала ареста Булатова на 2 месяца. Защита выступила с ходатайством об избрании другой меры пресечения - домашнем аресте.
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