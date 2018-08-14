В Волгограде приостановлено членство в партии единоросса Булатова после гибели семьи в ДТП с его участием
Общество 14.08.2018 12:50
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14.08.2018 12:50
Членство Рената Булатова в партии «Единой России» приостановлено. Окончательно партбилет «ЕР» Булатов (на фото - второй слева) может потерять только после вынесения в отношении него обвинительного приговора. Как стало известно ИА «Высота 102», координационный совет общественной организации «Молодая Гвардия» в Москве принял аналогичное решение в отношении своего активиста.
Напомним, позним вечером 10 августа на трассе «Средняя Ахтуба - Краснослободск» произошла страшная авария, в которой погибла семья из четырех человек. По предварительной информации, пикап «Dodge Ram» под управлением 22-летнего замруководителя реготделения «МГЕР» Булатова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковушкой «Honda Accord», за рулем которой находился 39-летний отец семейства. В результате столкновения на месте погибли водитель легкового авто, его 33-летняя жена и две дочки 5 и 7 лет.
Сегодня в Волжском состоится прощание с погибшими. После церемонии тела увезут на родину к родственникам главы семьи – в город Кизляр республики Дагестан. Сегодня же в Среднеахтубинском районном суде будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного Булатова меры пресечения.
Ранее в ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц».
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