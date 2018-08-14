Общество

В Волгограде приостановлено членство в партии единоросса Булатова после гибели семьи в ДТП с его участием

Общество 14.08.2018 12:50
4308 22
14.08.2018 12:50


Членство Рената Булатова в партии «Единой России» приостановлено. Окончательно партбилет «ЕР» Булатов (на фото - второй слева) может потерять только после вынесения в отношении него обвинительного приговора. Как стало известно ИА «Высота 102», координационный совет общественной  организации «Молодая Гвардия» в Москве  принял аналогичное решение в отношении своего активиста. 
Напомним, позним вечером 10 августа на трассе «Средняя Ахтуба -  Краснослободск» произошла страшная авария, в которой погибла семья из четырех человек. По предварительной информации, пикап «Dodge Ram» под управлением 22-летнего замруководителя реготделения «МГЕР» Булатова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковушкой «Honda Accord», за рулем которой находился  39-летний отец семейства. В результате столкновения на месте погибли водитель легкового авто, его 33-летняя жена и две дочки 5 и 7 лет.  
Сегодня в Волжском состоится прощание с погибшими. После церемонии тела увезут на родину к родственникам главы семьи – в город Кизляр республики Дагестан. Сегодня же в Среднеахтубинском районном суде будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного Булатова меры пресечения.
Ранее в ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
14.08.2018 14:56
Общество 14.08.2018 14:56
1559 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 12:16
Общество 14.08.2018 12:16
450 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 12:11
Общество 14.08.2018 12:11
630 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 11:43
Общество 14.08.2018 11:43
3871 11 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 11:22
Общество 14.08.2018 11:22
774 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 11:08
Общество 14.08.2018 11:08
2054 26 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 10:19
Общество 14.08.2018 10:19
6842 19 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 10:10
Общество 14.08.2018 10:10
2876 14 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2018 18:39
Общество 13.08.2018 18:39
12599 2 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2018 12:25
Общество 13.08.2018 12:25
14199 35 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2018 09:49
Общество 13.08.2018 09:49
8542 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 22:09
Общество 12.08.2018 22:09
4137 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 16:51
Общество 12.08.2018 16:51
10145 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 11:33
Общество 12.08.2018 11:33
12657 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 10:08
Общество 12.08.2018 10:08
7450 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:20
В Волгоградской области виновник смертельного ДТП объяснил выезд на встречку потерей сознанияСмотреть фотографии
14:56
В Волжском коммунисты «ударят» по пенсионной реформе автопробегомСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области воры оставили без света 8 населенных пунктовСмотреть фотографии
13:55
Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда
13:50
О выборах депутатов Волгоградской гордумы народ оповещают в экономформатеСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде приостановлено членство в партии единоросса Булатова после гибели семьи в ДТП с его участиемСмотреть фотографии
12:16
Сады Придонья: уважаем и чтим традиции наших предковСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области озверевший сын убил спящего отцаСмотреть фотографии
12:11
Жители сельских районов Волгоградской области пьют воду с хлоридами и сульфатамиСмотреть фотографии
11:43
Роспотребнадзор признал овощи в «полиэтиленовых городах» Волгоградской области безопаснымиСмотреть фотографии
11:22
В Волгоград пришел трейд-ин от «МегаФона»Смотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области молодой маме отказали в пособии на ребенка
11:08
В Кировском районе Волгограда снесут незаконное «Крестьянское подворье»Смотреть фотографии
10:23
На севере Волгограда водителю стало плохо за рулемСмотреть фотографии
10:19
Погибшую в Волгоградской области в страшном ДТП с автомобилем молодогвардейца семью похоронят в ДагестанеСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подрядчик в ливень оставил без крыши две многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
«Везде исследуйте всечасно». Волгоградский автор бестселлеров призывает к любви к ОтечествуСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102 ТВ»: Волгоград сказал последнее «прощай» директору всемирно известного музеяCмотреть видео
19:37
В Волгограде осужденному за взятку в 50 тысяч долларов профессору сменили статью и снизили срокСмотреть фотографии
18:39
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правамиСмотреть фотографии
17:11
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"Смотреть фотографии
16:57
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьиСмотреть фотографии
16:53
Салоны «Ростелекома» начали продажи смартфонов Alcatel линейки 2018 годаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг уловаСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах Смотреть фотографии
14:10
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»Смотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщинСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновыхСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде снесут ресторанный комплекс «Старый Карс»Смотреть фотографии
Реклама
 