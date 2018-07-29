В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бум





После бурных осадков в Волгоградской области – настоящий грибной бум. Как сообщает ИА «Высота 102», в лесах региона жители собирают урожаи шампиньонов, маслят, белых, поддубников. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждают о необходимости соблюдения правил сбора и заготовки грибов и профилактике отравлений. Самое главное правило – собирать только те грибы, которые хорошо знаешь, при этом нельзя срывать старые, переросшие, растущие у дорог и в зонах промышленных предприятий. Необходимо проявлять бдительность и при покупке грибов. Приобретать их можно только на продовольственных рынках, где организован ветеринарно-санитарный контроль. Помните: некоторые съедобные грибы имеют ядовитых двойников. При возникновении симптомов отравления грибами (тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, падение артериального давления) необходимо промыть желудок, дать пострадавшему слабительное и незамедлительно обратиться за медпомощью.

По данным ведомства, в 1 полугодии 2018 года в Волгоградской области зарегистрирован 1 случай отравления грибами, к счастью, без летального исхода. За данный период не зарегистрировано случаев отравления ядовитыми грибами.



