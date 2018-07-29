Общество

В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бум

Общество 29.07.2018 12:12
1407 0
29.07.2018 12:12


После бурных осадков в Волгоградской области – настоящий грибной бум. Как сообщает ИА «Высота 102», в лесах региона жители собирают урожаи  шампиньонов, маслят, белых, поддубников. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждают о необходимости соблюдения правил сбора и заготовки грибов и профилактике отравлений. Самое главное правило – собирать только те грибы, которые хорошо знаешь, при этом нельзя срывать старые, переросшие, растущие у дорог и в зонах промышленных предприятий. Необходимо проявлять бдительность и при покупке грибов. Приобретать их можно только на продовольственных рынках, где организован ветеринарно-санитарный контроль. Помните: некоторые съедобные грибы имеют ядовитых двойников. При возникновении симптомов отравления грибами (тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, падение артериального давления) необходимо промыть желудок, дать пострадавшему слабительное и незамедлительно обратиться за медпомощью. 
По данным ведомства, в 1 полугодии 2018 года в Волгоградской области зарегистрирован 1 случай отравления грибами, к счастью, без летального исхода. За данный период не зарегистрировано случаев отравления ядовитыми грибами. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Губернатор Волгоградской области из-за жары экстренно собрал совещание
30.06.2018 15:36
8853 0
Общество
29.07.2018 11:38
Общество 29.07.2018 11:38
470 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.07.2018 11:10
Общество 29.07.2018 11:10
1155 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.07.2018 11:04
Общество 29.07.2018 11:04
3976 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.07.2018 15:55
Общество 28.07.2018 15:55
35094 27 Обсудить

0
Далее
Общество
28.07.2018 15:02
Общество 28.07.2018 15:02
12318 4 Обсудить

0
Далее
Общество
28.07.2018 10:19
Общество 28.07.2018 10:19
8879 46 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 19:01
Общество 27.07.2018 19:01
8374 18 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 16:38
Общество 27.07.2018 16:38
5062 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 14:49
Общество 27.07.2018 14:49
2162 1 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 13:18
Общество 27.07.2018 13:18
7597 36 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 12:34
Общество 27.07.2018 12:34
1967 9 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 11:00
Общество 27.07.2018 11:00
838 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 09:46
Общество 27.07.2018 09:46
4132 43 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 08:22
Общество 27.07.2018 08:22
5994 18 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 17:15
Общество 26.07.2018 17:15
4068 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:18
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:12
В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бумСмотреть фотографии
11:38
С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносовСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузовСмотреть фотографии
11:04
Волгоградец построил необычный туалет ради спасения экологии острова СарпинскийСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области опрокинулся дорогой внедорожник: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:43
Налоговиков Волгоградской области нацелили на рост поступлений по налогу на прибыльСмотреть фотографии
19:30
Жителей двора в Волгограде избавили от опасных деревьев после года "распилки" мозговСмотреть фотографии
15:55
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области потребовали самороспуска депутатов облдумы за поддержку пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:54
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев прогуляться по мистическому подземелью XVIII века в полночьСмотреть фотографии
10:25
В соседней с Волгоградской областью Астрахани проходит парад кораблей в честь дня ВМФСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде на митинг против повышения пенсионного возраста пришел "Кащей Бессмертный"Смотреть фотографии
10:17
Более тысячи человек пострадали в Волгограде от нечистых на руку косметологовСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде беременную увезли в реанимацию после столкновения "Скорой помощи" и таксиСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцы вспомнят Героев Курской битвы поименноСмотреть фотографии
20:26
«Высота 102 ТВ»: Волна митингов против пенсионной реформы прокатится по Волгоградской области в субботуCмотреть видео
19:01
В Волжском Волгоградской области прошел митинг против «людоедских» законовСмотреть фотографии
16:38
В Быковском районе Волгоградской области сгорело и утонуло больше половины посевовСмотреть фотографии
16:17
«Ростелеком» подскажет, где ваши детиСмотреть фотографии
14:59
Фидель Кастро, жена Черчилля и Чайковский – кто еще гостил в Волгограде за последние 100 летСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизниСмотреть фотографии
13:46
Покупательница арбузов из Волжского погибла под колесами астраханской «Лады»Смотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области половина кандидатов в главы поселений отказались от партийной окраскиСмотреть фотографии
13:18
Крест на волгоградском асфальте поставили дорожникиСмотреть фотографии
12:34
Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дорогиСмотреть фотографии
12:28
Викторину «Изучи интернет – управляй им» пополнили тремя турамиСмотреть фотографии
11:25
Попали в собственные сети: на водохранилище в Волгоградской области поймали группу браконьеровСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде будут судить наркокуратора из ОренбургаСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде байкер погиб под колесами “КАМАЗа”Смотреть фотографии
Реклама
 