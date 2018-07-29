В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бум

Общество 29.07.2018 12:12
1407 0
29.07.2018 12:12
После бурных осадков в Волгоградской области – настоящий грибной бум. Как сообщает ИА «Высота 102», в лесах региона жители собирают урожаи шампиньонов, маслят, белых, поддубников. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждают о необходимости соблюдения правил сбора и заготовки грибов и профилактике отравлений. Самое главное правило – собирать только те грибы, которые хорошо знаешь, при этом нельзя срывать старые, переросшие, растущие у дорог и в зонах промышленных предприятий. Необходимо проявлять бдительность и при покупке грибов. Приобретать их можно только на продовольственных рынках, где организован ветеринарно-санитарный контроль. Помните: некоторые съедобные грибы имеют ядовитых двойников. При возникновении симптомов отравления грибами (тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, падение артериального давления) необходимо промыть желудок, дать пострадавшему слабительное и незамедлительно обратиться за медпомощью.
По данным ведомства, в 1 полугодии 2018 года в Волгоградской области зарегистрирован 1 случай отравления грибами, к счастью, без летального исхода. За данный период не зарегистрировано случаев отравления ядовитыми грибами.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
30.06.2018 15:36
8853 0
С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносов29.07.2018 11:38
В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузов29.07.2018 11:10
Волгоградец построил необычный туалет ради спасения экологии острова Сарпинский29.07.2018 11:04
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»28.07.2018 15:55
Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области потребовали самороспуска депутатов облдумы за поддержку пенсионной реформы28.07.2018 15:02
В Волгограде на митинг против повышения пенсионного возраста пришел "Кащей Бессмертный"28.07.2018 10:19
В Волжском Волгоградской области прошел митинг против «людоедских» законов27.07.2018 19:01
В Быковском районе Волгоградской области сгорело и утонуло больше половины посевов27.07.2018 16:38
В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизни27.07.2018 14:49
Крест на волгоградском асфальте поставили дорожники27.07.2018 13:18
Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дороги27.07.2018 12:34
В Волгоградской области впервые аннулировали лицензию УК -"пустышки"27.07.2018 11:00
В Волгограде устраняют последствия аномальных ливней в Дзержинском районе27.07.2018 09:46
Волгоградцев зовут посмотреть на красную луну27.07.2018 08:22
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность штрафа в треть миллиона рублей «Концессиям водоснабжения»26.07.2018 17:15
Реклама