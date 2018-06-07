Тракториста раздавило кабиной в Волгоградской области

Из Волгограда - с подарком. Сайт FIFA 2018 разместил перечень подарков и сувениров, которые бы напоминали гостям и болельщикам не только о ярких футбольных впечатлениях, но и о путешествии, сообщает ИА «Высота 102». «Прекрасным подарком будут товары, сделанные из характерных для региона на Волге продуктов, - говорится в материале welcome2018.com. - Это арбузный мед или нардек, степной чай из трав и пряники «Сарепта» с тем же нардеком. Сарептский пряник знаменит тем, что подолгу не черствеет из-за особой рецептуры приготовления теста. Традицию создали немецкие колонисты, переехавшие на...