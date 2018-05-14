Новые технологии вернут к жизни башню волгоградского речного порта









Мультифункциональное стекло, которое использовалось при строительстве стадиона «Волгоград Арена» и новых остановок, возведенных в Волгограде к ЧМ-2018, станет составной частью «шайбы» в Волгоградском речпорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «MascoGlass», где производят стеклопакеты, проект кардинального обновления одной из визитных карточек города-героя — здания речпорта — требует и применения «умных» технологий для создания современного дизайна и комфорта гостей и жителей города.





Уже больше месяца идет масштабная реконструкция башни Волгоградского речного вокзала. Грандиозное здание, которое венчает огромная панорамная конструкция с обзором на город и Волгу (получившая в народе прозвище «шайба»), начали строить во второй половине 70-х, завершили 80-е годы прошлого века. По задумке, в «шайбе» должен был разместиться крупнейший в городе ресторан, с которого бы открывался великолепный вид на Волгу и город.





В 90-е «шайбу» делили арендаторы, а в 2000-е гигантское помещение пришло в упадок. Виной тому не только постепенное обветшание. В новых экономических реалиях, содержать и эксплуатировать столь масштабный проект, стало убыточно. Затраты на освещение, отопление зимой и охлаждение летом (о чем не слишком заботились в советские времена) отпугивали потенциальных инвесторов.









Больше 10 лет башня речпорта не функционировала, дожидаясь реконструкции, которая стартовала весной 2018-го года. Планируется, что после ремонта, «шайба» станет одним из культурных и досуговых центров города.





«Ресторан «Россия» был здесь до 1992 года, — рассказал президент компании «ВОЛМА» Александр Малашкин.— После реконструкции, ресторан, как это и было исторически задумано, вновь начнет работать в «шайбе», причем это будет ресторан именно русской кухни. Кроме того, планируется создать здесь парковую зону, что-то вроде зимнего сада, зону для отдыха с детьми и разместить небольшие крафтовые производства».





Первый и, пожалуй, самый важный, этап работ — переостекление «шайбы», близится к завершению. Здесь устанавливаются мультифункциональные стеклопакеты, произведенные компанией MascoGlass на основе стекла Guardian SunGuard SuperNeutral SN 70/35. Именно такие стеклопакеты позволят зданию «шайбы» обрести новую жизнь, сохранив его исторический вид и гениальную задумку архитекторов.





«В Волгограде зимой очень холодно, летом очень жарко, часто сильный ветер,— продолжил Александр Малашкин. — Температурный режим держать тяжело. В последние годы появились стеклопакеты не из обычного стекла, а из «умного», технологичного и мультифункционального. Зимой такие стеклопакеты не выпускают тепло, а летом, наоборот, не дают воздуху в помещении нагреваться, параллельно с этим обеспечивая высокий уровень пропускания солнечного света. Именно такие мультифункциональные пакеты MascoGlass на основе стекла компании Guardian используются при реставрации здания».





Понаблюдать за ходом работ на уникальном объекте в Волгоград приехали представители компании Guardian, одного из мировых лидеров по производству стекла.













«Проект впечатляющий, — подчеркнул территориальный руководитель по продажам компании Guardian Петер Груев.— С одной стороны он выглядит классически, с другой — здесь применяются самые современные технологические решения, в первую очередь — мультифункциональное стекло. Ожидаю, что в итоге получится одно из самых интересных мест Волгограда».





Дополнительные свойства стеклу придаются на современном производстве. Путем напыления на стекло оксидов серебра и никель-хрома образуется своеобразный слоеный пирог в несколько нанометров, что в восемьдесят тысяч раз тоньше человеческого волоса. Этот незаметный для глаза слой и делает стекло мультифункциональным.





«Речпорт— один из нескольких знаковых объектов, которыми мы занимаемся,— отметил руководитель направления ВОЛМА-Стекло Георгий Ставронский. — Закончено остекление второго терминала волгоградского аэропорта, там тоже использовалось мультифункциональное стекло. На стадионе «Волгоград-Арена» 80% стеклопакетов нашего производства. Более 50 новых остановок, которыми уже пользуются волгоградцы, остеклены нашим безопасным стеклом».





«Умное» стекло поступает в Волгоград, где на производственных мощностях компании MascoGlass изготавливаются стеклопакеты, а сами стекла приобретают дополнительные свойства. Среди готовых изделий MascoGlass архитектурные, структурные стеклопакеты с закаленным безопасным стеклом, ударопрочным стеклом, мультифункциональные стеклопакеты для жилого остекления.





«Людям кажется, что на таких больших объектах применяется очень «умное» и очень дорогое стекло, и если говорить про «умное», то это действительно так, а вот насчет цены — нет, — пояснил управляющий директор MascoGlass Юрий Киселев. — У нашей компании есть решения, которые рассчитаны на разного рода потребителей. Житель обычной квартиры или дома вполне может поставить себе стеклопакеты MascoGlass, чтобы улучшить эффективность работы своих обогревательных или охлаждающих приборов, а если это необходимо, то и понизить уровень шума».













Сегодня активный спрос на мультифункциональные стеклопакеты наблюдается не только среди крупных компаний на масштабных объектах, но и у простых граждан, которые стремятся обеспечить свои квартиры максимальным комфортом без лишних затрат. В стоимости современного окна мультифункциональный стеклопакет занимает всего 20 процентов, но при этом выполняет 80% полезной работы по энергосбережению, шумоизоляции и солнцезащите.





Реконструкцию башни речного порта планируют завершить до конца года, после чего она вновь станет доступна для посещения волгоградцам и гостям города. Применение здесь мультифункциональных стеклопакетов, которые и позволяют вдохнуть новую жизнь в грандиозное сооружение, служит подтверждением, что новые технологии уже не маячат где-то на горизонте, а стоят на пороге, причем применение их в собственных квартирах доступно простым гражданам. Небольшая стоимость «умных» стеклопакетов за короткое время окупится благодаря экономию энергии на охлаждение или отопление помещений.







