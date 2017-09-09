Волгоградские кикбоксеры везут с первенства Европы золото и серебро

Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет. Более чем за четыре столетия история «потрудилась» над именем города, оно менялось трижды. Первое — Царицын, дала протекающая с запада на восток речка Царица. Крепость впадение этой речки в Волгу была заложена в 1589 году по указу царя Федора Ивановича для охраны южных рубежей Московского государства от набегов кочевников. В 1925 году город был переименован в Сталинград. С этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен которого в феврале 1943 года произошел коренной перелом...