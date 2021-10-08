Выходные в Волгоградской области будут ветренными и сухими





Погода в Волгоградской области на предстоящих выходных будет благоволить дачникам, огородникам и любителям отдохнуть на свежем воздухе после трудовой недели. Синоптики не прогнозируют дождей на территории региона, небо будет безоблачным, за счет чего воздух прогреется до +11…+16 градусов по Цельсию, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

Помешать планам может только восточный и северо-восточный ветер, который в субботу поднимется до 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Кроме того, по ночам ожидаются заморозки до -1 градуса, в отдельных районах при прояснении до -6 градусов по Цельсию.