Выходные в Волгоградской области будут ветренными и сухими

Общество 08.10.2021 08:56
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08.10.2021 08:56
Погода в Волгоградской области на предстоящих выходных будет благоволить дачникам, огородникам и любителям отдохнуть на свежем воздухе после трудовой недели. Синоптики не прогнозируют дождей на территории региона, небо будет безоблачным, за счет чего воздух прогреется до +11…+16 градусов по Цельсию, сообщили в Волгоградском ЦГМС.
Помешать планам может только восточный и северо-восточный ветер, который в субботу поднимется до 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Кроме того, по ночам ожидаются заморозки до -1 градуса, в отдельных районах при прояснении до -6 градусов по Цельсию.
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