«Титан-Баррикады» продает в Волгограде свой служебный катер

Экономика 07.10.2021 14:35
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07.10.2021 14:35
Волгоградское предприятие отечественного оборонного комплекса выставило на продажу моторное служебно-разъездное судно РК 1906, которое было построено 28 лет назад. Как сообщил ИА "Высота 102" представитель торговой площадки РТС-тендер, моторное судно находится на балансе АО " Федеральный научно-производственный центр "Титан - Баррикады" и находится в Волгограде. Катер годен для перевозки пассажиров в количестве 10 человек.
У судна есть акт очередного освидетельствования, выданный ГИМС МЧС России по Волгоградской области. Отмечено, что наружная обшивка, водонепроницаемые переборки, палуба и другие элементы корпуса повреждений не имеют.
Катер проекта 371У (Адмиралтеец) продают по начальной цене 656,7 тысячи рублей. Торги пройдут 4 ноября, в настоящее время идет прием заявок.
Напомним, что ранее предприятие выставляло на торги старые здания мастерских (гаражей) в волгоградском поселке Нижние Баррикады, 20 акций ЗАО "ПФО "Баррикады" и земельный участок в Ленинске, предназначенный для строительства производственного объекта. Реализация имущества проводится в рамках реализации профильных и непрофильных активов акционерного общества.
АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" - многопрофильное предприятие ОПК России в составе АО "Корпорация «Московский институт теплотехники" (входит в Государственную корпорацию "Роскосмос"). Завод занимается разработкой и выпуском вооружения для сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения и военно-морского флота.
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