В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулем





Сегодня водителя автобуса №85 "Жилгородок - Родниковая Долина" в Волгограде увезли в больницу прямо с маршрута. Как сообщили в мэрии, в момент движения по улице 51-ой Гвардейской дивизии мужчине стало плохо за рулем. В соответствии с инструкцией он остановил транспортное средство. Бригада скорой помощи, которая прибыла по вызову, госпитализировала мужчину.

В ООО "Волгоградский автобусный парк" пояснили, что перед выходом на маршрут водитель автобуса прошел обязательный медицинский осмотр. Пассажиры пересели в другой автобус по имеющимся билетам.



