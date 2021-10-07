В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулем

Общество 07.10.2021 13:55
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07.10.2021 13:55
Сегодня водителя автобуса №85 "Жилгородок - Родниковая Долина" в Волгограде увезли в больницу прямо с маршрута. Как сообщили в мэрии, в момент движения по улице 51-ой Гвардейской дивизии мужчине стало плохо за рулем. В соответствии с инструкцией он остановил транспортное средство. Бригада скорой помощи, которая прибыла по вызову, госпитализировала мужчину.
В ООО "Волгоградский автобусный парк" пояснили, что перед выходом на маршрут водитель автобуса прошел обязательный медицинский осмотр. Пассажиры пересели в другой автобус по имеющимся билетам.
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