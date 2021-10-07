Экономика 07.10.2021 13:38 Новости компаний
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07.10.2021 13:38 Новости компаний
Теперь возможность оплаты через SberPay доступна в Delivery Club (сервис доставки еды, часть экосистемы Сбера). Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать его на экране оплаты.
Главное отличие SberPay от других систем мобильных платежей — то, что для его использования не требуется дополнительная верификация карты, добавление её в мобильный кошелёк и т. д. Если у пользователя есть приложение СберБанк Онлайн и карта, выпущенная Сбером, ему автоматически становится доступна оплата с помощью SberPay.
Сейчас пользователи Delivery Club могут оплатить доставку еды или заказы навынос пятью способами: введя данные своей карты, использовав Apple Pay, Google Pay, SberPay, а также списав накопленные бонусы СберСпасибо. Оплату наличными сервис Delivery Club отключил в марте 2020 года на фоне первой волны распространения коронавируса.
"Мы постоянно расширяем сеть партнёров. К SberPay уже подключено более 80 тысяч компаний. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон. Бизнесу выгодно подключаться к SberPay, потому что благодаря удобству для пользователя клиенты более расположены совершать покупки и конверсия в продажи растёт. Для присоединения к сервису никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не требуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбера", - комментирует Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.
"Экономия времени — главный запрос наших пользователей. Мы много работаем не только над тем, чтобы быстрее доставлять готовую еду и продукты, но и над удобством мобильного приложения. Подключение SberPay позволит владельцам карт Сбербанка оплачивать заказы ещё удобнее и быстрее", - отметил Олег Хаустов, директор по развитию бизнеса Delivery Club.
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